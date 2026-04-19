Si è conclusa la stagione regolare della Serie A1 di hockey su pista 2025-2026, culminata con un'ultima giornata disputata in contemporanea che ha consolidato la leadership del Trissino. La formazione veneta ha dominato il campionato, chiudendo al primo posto con 68 punti, frutto anche della netta vittoria per 6-2 sul Valdagno nell'ultimo turno. Questo successo ha permesso al Trissino di staccare ulteriormente il Bassano, che ha pareggiato 2-2 contro il Viareggio. Il risultato ha garantito alla squadra toscana del Viareggio la terza posizione finale in classifica, un piazzamento di rilievo in vista della fase successiva.

L'ultima giornata ha offerto anche altri incontri significativi che hanno contribuito a definire la griglia dei play-off. Il Follonica Hockey 1952 ha conquistato una vittoria importante battendo l'Amatori Wasken Lodi per 5-3, mentre l'AFP Giovinazzo ha superato il C.P. Grosseto 1951 con un convincente 4-1. Da segnalare inoltre i successi in trasferta dell'H.C. Forte dei Marmi, che ha espugnato il campo dell'Hockey Breganze per 4-2, e dell'Azzurra Novara, vittoriosa per 3-2 sull'Hockey Sarzana. Questi esiti hanno delineato in modo definitivo la griglia dei play-off scudetto, con i primi accoppiamenti dei preliminari che vedranno sfidarsi Sarzana contro Follonica e Novara contro Grosseto.

Classifica finale e il via ai play-off scudetto

Con questi risultati, il Trissino si conferma in vetta alla classifica della Serie A1, seguito dal Bassano e dal Viareggio. Le prime sei squadre classificate accedono direttamente ai quarti di finale dei play-off, mentre le formazioni posizionate dal settimo al decimo posto si contenderanno l'accesso tramite i preliminari. Il primo appuntamento cruciale per la fase a eliminazione diretta è fissato per il 21 aprile, data in cui si disputeranno le gare di andata dei preliminari, dando il via ufficiale alla corsa per il titolo.

La stagione regolare, iniziata l'11 ottobre 2025, si è sviluppata su un totale di ventisei giornate, tra gare di andata e ritorno, concludendosi il 18 aprile 2026.

Già al termine del girone di andata, le prime otto squadre avevano ottenuto l'accesso alla Coppa Italia, con quarti di finale in gara unica e una Final Four. Ora, con la conclusione della fase a gironi, l'attenzione si sposta interamente sulla lotta per il titolo, che entra nel vivo con la formula dei play-off a eliminazione diretta.

Il percorso verso lo scudetto: calendario e formula

Il format dei play-off scudetto prevede una fase preliminare con gare di andata e ritorno, seguita dai quarti di finale che si giocheranno al meglio delle tre partite. Le fasi successive, ovvero le semifinali e le finali scudetto, si disputeranno invece con la formula del meglio delle cinque gare, garantendo spettacolo e incertezza fino all'ultimo.

Il calendario è particolarmente intenso, con l'assegnazione del titolo che è prevista tra la fine di maggio e la metà di giugno. Parallelamente, le ultime quattro squadre classificate della regular season si affronteranno nei playout per contendersi la permanenza nella massima serie, evitando la retrocessione.

Con la regular season ormai in archivio, tutti gli sguardi sono puntati sui play-off, che determineranno la squadra campione d'Italia per la stagione di Serie A1 di hockey su pista 2025-2026. L'emozione è palpabile per l'inizio di questa fase decisiva che culminerà con l'incoronazione dei nuovi campioni, un momento atteso da tutti gli appassionati.