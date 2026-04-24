Il debutto di Marco Trungelliti al Masters 1000 di Madrid si è trasformato in un incontro ad alta tensione, culminato in un acceso scontro con il pubblico. Il tennista argentino, 36 anni, sceso in campo da lucky loser contro il padrone di casa Daniel Merida, già suo avversario nelle qualificazioni, ha perso la partita con il punteggio di 6-4, 1-6, 7-6(6). L'episodio più significativo si è verificato nel decimo gioco del terzo set, quando il match è stato interrotto per circa quattro minuti a causa della perdita di pazienza di Trungelliti per spettatori che lo disturbavano al servizio.

Dopo essersi lamentato con il giudice di sedia Alexandre Robein ("Così non si può giocare") e aver richiesto invano l'intervento del supervisor ATP Andreas Egli, il veterano si è rivolto direttamente al pubblico. La sua rabbia si è manifestata con insulti, tra cui "Bajá, cagón. Perché non gridi ora? Grida, cagón", generando una bordata di fischi. Nonostante la ripresa del gioco e il momentaneo pareggio sul 5-5, la tensione è rimasta elevata fino al tie-break decisivo, vinto da Merida.

Scontro in campo: le reazioni

L'origine della controversia è stata attribuita a una parte del pubblico, inclusi presunti scommettitori, che sosteneva rumorosamente Merida, infastidendo Trungelliti. Daniel Merida ha commentato il clima insolito a fine incontro: "Per me è stato super speciale, avevo tutto il pubblico che mi sosteneva.

Abbiamo vissuto un ambiente un po’ speciale, le partite di tennis di solito non sono così al limite. C’è stato un momento in cui si è fermato tutto perché qualcuno dal pubblico ha detto qualcosa, lui ha risposto e allora si è scaldato un po’". Ha confermato che la situazione si era "scaldato un po’ troppo", senza aver udito le parole esatte.

Il momento di Trungelliti e la questione scommettitori

Nonostante la sconfitta a Madrid, Marco Trungelliti sta attraversando un periodo di grande forma nella sua carriera, avendo raggiunto la sua prima finale ATP a Marrakech e conquistato il Challenger di Kigali, avvicinandosi al suo miglior ranking mondiale. L'incidente evidenzia una crescente preoccupazione riguardo al comportamento del pubblico nei tornei, in particolare per la presenza di scommettitori che tentano di influenzare l'andamento dei match. Il Masters 1000 di Madrid è stato oggetto di attenzione per la condotta di alcuni tifosi. Daniel Merida affronterà ora il francese Corentin Moutet nel secondo turno.