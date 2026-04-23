Torino si conferma ancora una volta la capitale italiana dei tuffi, pronta a ospitare i Campionati Assoluti Primaverili. Dal venerdì 24 a domenica 26 aprile, la storica Piscina Monumentale accoglierà la tredicesima edizione di questa prestigiosa rassegna tricolore. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario nazionale e, soprattutto, l'ultima cruciale prova di selezione per i prossimi Campionati Europei di Parigi.

L'attesa è alta per la presenza di tutti i principali protagonisti dei tuffi italiani. Tra le stelle più luminose, spiccano i nomi di Chiara Pellacani e Matteo Santoro.

I due atleti hanno fatto sognare il pubblico nello scorso Mondiale di Singapore, dove hanno conquistato la medaglia d’oro nel sincro misto dai tre metri. Pellacani, che ha trascorso l'ennesima stagione a Miami per studio e allenamento, ha arricchito il suo palmarès con ben due bronzi individuali. Per Santoro, invece, questo è stato il primo anno in Florida, e c'è grande curiosità per vederli entrambi in azione sui trampolini torinesi.

Le stelle azzurre e i veterani in gara

La rassegna torinese vedrà in gara l'intera nazionale azzurra, con un parterre di atleti di altissimo livello. Tra questi, la numero uno della piattaforma, Sarah Jodoin Di Maria, recentemente rientrata ad allenarsi in Canada, sarà una delle figure centrali.

Non mancheranno i due grandi veterani, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, pronti a dare battaglia ai più giovani dal trampolino, dimostrando la loro consolidata esperienza. L'attenzione sarà puntata anche su Simone Conte, campione del mondo juniores, e su Elisa Pizzini, che con Chiara Pellacani forma la solida coppia del sincro femminile dai tre metri. L'appuntamento è un'occasione imperdibile anche per i numerosi giovani talenti, che potranno fare esperienza e mettersi alla prova in un contesto nazionale di altissimo livello.

Verso gli Europei: ultima chance e ospiti d'eccezione

L'evento di Torino assume un'importanza strategica fondamentale, rappresentando l'ultima prova di selezione per i Campionati Europei di tuffi, che si terranno a Parigi dal 31 luglio al 6 agosto.

Il commissario tecnico Oscar Bertone seguirà attentamente le gare, pur avendo probabilmente già in mente la composizione della squadra. Tuttavia, questi Assoluti possono ancora riservare qualche sorpresa. L'edizione di quest'anno è caratterizzata anche dalla sua natura "Open", che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da Francia, Spagna, Olanda e Svezia, elevando ulteriormente il livello della competizione. A impreziosire la manifestazione, saranno presenti come ospiti d'onore autentiche leggende dei tuffi italiani, come il pluricampione olimpico Klaus Dibiasi e la celebre dinastia dei Cagnotto, con Giorgio e Tania. L'ingresso alla Piscina Monumentale sarà gratuito, e l'atmosfera sarà arricchita da momenti di intrattenimento, inclusa la partecipazione dei cantanti del contest musicale To‑Vision.