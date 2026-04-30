L'Udinese Calcio ha presentato una maglia speciale per commemorare il cinquantesimo anniversario del devastante sisma che colpì il Friuli il 6 maggio 1976. La divisa sarà indossata dalla squadra nella partita casalinga contro il Torino, in programma sabato pomeriggio.

Questa iniziativa vuole evocare non solo il ricordo di uno dei momenti più tragici nella storia italiana, ma anche la reazione fiera e dignitosa del popolo friulano, sostenuto dalla solidarietà e dalla forte volontà di ricostruzione che seguirono la catastrofe.

Un design che onora la memoria e la resilienza

La maglia, di un distintivo colore pietra, presenta una grafica sublimata che richiama le pietre della facciata del Duomo di Venzone, simbolo di rinascita in quanto ricostruito ricomponendo meticolosamente gli elementi originali dopo il terremoto. Sul petto spicca la celebre scritta “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, frase apparsa su un muro diroccato nei pressi di Gemona del Friuli nei giorni immediatamente successivi al sisma.

Il collo a V è rifinito con bordi bianconeri, mentre le maniche mostrano finiture asimmetriche: il bordo sinistro riprende i colori dell’Udinese, mentre quello destro è interamente nero, a simboleggiare la fascia di lutto per le vittime.

Sul retro del collo è applicata un’etichetta rossa che riporta l’aquila araldica dorata del Friuli e la scritta “L’Orcolat 6 maggio 1976”, un chiaro riferimento alla creatura leggendaria friulana tradizionalmente associata al terremoto.

Dettagli tecnici e impegno per la sostenibilità

Sul petto, a destra, è ricamato in nero il logo Macron Hero, mentre a sinistra è presente lo stemma vintage dell’Udinese. Sul retro del collo è stampata in nero la dicitura “FRIULI 1976‑2026”. Il kit commemorativo è completato da shorts color pietra con grafica sublimata e dettagli bianconeri, e da calzettoni grigio pietra con due righe orizzontali bianconere.

Per sottolineare il profondo significato dell’iniziativa, tutti i partner di maglia – Io Sono Friuli Venezia Giulia, Banca 360 FVG, Bluenergy e bet365 Scores – hanno scelto di rinunciare alla loro visibilità sul kit speciale.

La maglia è realizzata in Eco Fabric, un tessuto composto al 100 % da poliestere riciclato, in linea con l’impegno del club e del marchio Macron verso la sostenibilità ambientale. La divisa è disponibile per l'acquisto presso il Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium, il Macron Store di Udine e online sul sito macron.com.

Il valore simbolico per l'identità regionale

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha evidenziato come questa iniziativa rafforzi la memoria collettiva e l’identità della regione. Ha affermato che “L’Udinese è un club con radici profonde nel suo territorio… celebrare il cinquantesimo anniversario del terremoto attraverso uno dei simboli sportivi più conosciuti al mondo significa aumentarne la visibilità e sottolineare l’importanza di un evento che appartiene alla nostra storia e al nostro futuro. Questa maglia speciale… rappresenta il legame indissolubile con il Friuli, fa capire quanto questa squadra sia parte integrante della nostra identità.”