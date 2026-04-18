L'ultima giornata dei Campionati Assoluti di nuoto 2026 a Riccione si è conclusa con la presenza di Alberto Razzetti, ospite d’eccezione, che ha seguito da vicino le intense batterie dei 50 metri e la gara dei 400 misti. L'evento ha messo in luce la vitalità e la competitività del nuoto italiano, con l'emergere di nuovi talenti e la conferma di atleti di spicco.

Sara Curtis, la forza del nuovo record italiano

Un segnale forte, fortissimo, è arrivato da Sara Curtis nei 50 stile libero. L'azzurra ha stabilito un nuovo record italiano già in batteria, nuotando in 24"29 e superando il suo precedente primato nazionale di 24"41.

In finale, nonostante un tuffo completamente sbagliato – un errore determinante in una gara così breve – ha comunque fermato il cronometro a 24"31. Questo tempo, appena due centesimi superiore a quello delle batterie ma comunque inferiore al vecchio record, le ha permesso di aggiudicarsi la vittoria e la qualificazione per gli Europei di Parigi, registrando la migliore prestazione europea stagionale e la quarta mondiale.

Carlos D’Ambrosio, il protagonista maschile

Se Sara Curtis è stata la regina tra le donne, il personaggio maschile di questi Assoluti di nuoto è senza dubbio Carlos D’Ambrosio. Il giovane classe 2007, un anno più giovane di Curtis, ha continuato a stupire. Dopo aver trionfato nella gara regina dei 100 stile libero, ha conquistato anche i 200 stile libero.

Già campione Europeo Juniores, con questa doppietta tra i grandi ha ottenuto tempi che lo proiettano tra i primi nelle graduatorie europee assolute, confermando la crescita dei giovani nuotatori italiani.

Le sfide dei campioni olimpici per Parigi

In un contesto in cui i giovani talenti hanno brillato, ha destato impressione il fatto che due campioni olimpici non abbiano ancora la certezza di qualificarsi per gli Europei di Parigi. Nicolò Martinenghi è alle prese con un infortunio molto serio che potrebbe tenerlo ancora fuori dalle vasche, rendendo la sua situazione delicata. Thomas Ceccon, invece, ha chiuso terzo nei 200 dorso, l'unica gara individuale a cui ha partecipato. Entrambi dovranno cercare il pass al prossimo Settecolli; per Ceccon, basterà una buona prova nei 100 dorso per ottenere la qualificazione.

Bilancio degli Assoluti 2026: tra record e prospettive

La giornata conclusiva degli Assoluti 2026 ha dunque confermato il valore del nuoto italiano, con l'affermazione di nuovi record e la presenza di atleti di esperienza come Alberto Razzetti a testimoniare l'alto livello della competizione. La manifestazione ha offerto un quadro promettente, evidenziando la forza dei giovani e le sfide che attendono i campioni in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.