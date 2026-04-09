L'Ultra del Conero 2026 ha regalato forti emozioni nella 50 km, valida come Campionato Italiano. La competizione, svoltasi su un percorso omologato FIDAL tra i suggestivi panorami del Conero, è stata caratterizzata da condizioni meteo difficili, con vento e freddo che hanno messo a dura prova la resistenza degli atleti. La gestione del ritmo si è rivelata un elemento decisivo per il risultato finale.

Nella categoria maschile, Alessio Terrasi si è laureato Campione Italiano 50 km 2026 con un tempo di 2:55:50. Ha preceduto Dario Ferrante (2:56:54) e Giacomo Ambrosini (3:10:41).

La gara è stata segnata da una forte selezione dovuta alle condizioni climatiche, con diversi ritiri eccellenti che hanno reso la lotta per il podio ancora più intensa. Hanno completato la top five Federico Ganassi (3:11:47) e Andrea Aragno (3:18:11).

Moroni stabilisce un nuovo record italiano femminile

Tra le donne, Federica Moroni ha firmato una prestazione straordinaria, stabilendo il nuovo record italiano sulla distanza con il tempo di 3:24:01. Ha preceduto Sara Ceccolini (3:24:24) e Sarah Giomi (3:26:39). La top five femminile è stata completata da Alessandra Carlo (3:29:06) e Giovanna Ungania (3:36:13). La performance di Moroni conferma la crescita dell'ultradistanza femminile in Italia e l'elevato livello delle atlete azzurre.

L'Ultra del Conero: un test di resistenza e spettacolo

L'Ultra del Conero si conferma un evento di spicco nell'endurance nazionale, con quattro distanze in programma: 10 km, 30 km, 50 km e 100 km. L'edizione 2026 della 50 km, in particolare, è stata un autentico test di resistenza, testa e cuore, evidenziato dagli arrivi mozzafiato e dalle notevoli difficoltà affrontate dagli atleti. La manifestazione ha richiamato numerosi protagonisti dell'ultramaratona italiana, con interviste e premiazioni ufficiali. La forte partecipazione di atleti da diverse regioni ha ribadito il valore nazionale dell'evento e la sua capacità di attrarre i migliori interpreti dell'ultradistanza.