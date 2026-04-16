A Il Cairo, la tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile si apre con una forte presenza italiana: ben undici schermidori azzurri hanno conquistato un posto nel tabellone principale. Dopo le intense qualificazioni svoltesi nella giornata odierna, otto atleti si sono aggiunti ai tre già ammessi di diritto grazie al loro eccellente ranking internazionale, portando così a un contingente significativo il totale degli italiani in gara.

Il commissario tecnico Simone Vanni aveva schierato una nutrita rappresentanza per questa importante trasferta egiziana.

Tra i nomi di spicco, Guillaume Bianchi, numero due del ranking mondiale, Tommaso Marini (ottavo) e Filippo Macchi (quattordicesimo) erano già certi di un posto nel main draw. Gli altri nove atleti italiani hanno invece dovuto affrontare le impegnative pool di qualificazione per guadagnarsi l'accesso al prestigioso tabellone principale.

Gli azzurri qualificati: un percorso di successo

Un gruppo di atleti ha dimostrato subito la propria superiorità: Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Davide Filippi ed Edoardo Luperi hanno infatti ottenuto la qualificazione già dopo la fase a gironi, chiudendo con un percorso netto fatto di sole vittorie. Questo ha permesso loro di assicurarsi un posto tra i migliori senza passare per ulteriori turni.

Gli altri qualificati hanno invece dovuto superare il tabellone preliminare, dove Alessio Foconi, Damiano Rosatelli, Giuseppe Franzoni e Damiano Di Veroli sono riusciti a imporsi negli assalti decisivi, staccando così il pass per il main draw. L'unico tra gli italiani a non riuscire nell'impresa è stato Alessio Di Tommaso, eliminato nel corso delle combattute qualificazioni.

Il gruppo azzurro si presenta dunque particolarmente numeroso e competitivo per la fase principale della competizione, con l'obiettivo dichiarato di confermare la tradizione vincente della scherma italiana anche in questa impegnativa tappa egiziana.

L'Italia nel panorama schermistico mondiale

La notevole presenza di undici italiani nel tabellone principale a Il Cairo non è un evento isolato nella stagione di Coppa del Mondo di fioretto.

In altre importanti tappe internazionali, come quelle disputate in Asia, la squadra guidata dal CT Simone Vanni ha spesso schierato un numero elevato di atleti, sia nel settore maschile che in quello femminile. Questa strategia, che punta su un gruppo ampio e profondamente competitivo, ha permesso all'Italia di mantenere un ruolo da protagonista nelle principali competizioni mondiali, confermando la profondità e la qualità del movimento schermistico nazionale a livello globale.

Mentre la giornata di domani sarà interamente dedicata ai preliminari femminili, gli undici azzurri qualificati a Il Cairo si preparano ad affrontare con determinazione il tabellone principale, animati dall'ambizione di raggiungere risultati di prestigio e onorare la maglia azzurra.