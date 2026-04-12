L'Union Berlino ha scritto una pagina di storia nel calcio tedesco, nominando Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim della sua squadra maschile. Questa scelta la rende la prima donna in assoluto a guidare una formazione in Bundesliga, un traguardo storico. La decisione è giunta dopo l'esonero di Steffen Baumgart e del suo staff, a seguito della sconfitta per 3-1 contro l'Heidenheim.

Il nuovo incarico e gli obiettivi

Marie-Louise Eta, 34 anni, già allenatrice della squadra Under-19 del club e con un accordo per la prima squadra femminile dalla prossima stagione, è stata ora incaricata di condurre la squadra maschile.

L'obiettivo è evitare la retrocessione nelle ultime cinque partite del campionato.

La situazione sportiva e le dichiarazioni

La nomina è stata accolta con apprezzamento dal direttore sportivo Horst Heldt. La decisione è maturata in un contesto di una seconda parte di stagione "assolutamente deludente" per l'Union Berlino, con solo due vittorie in quattordici partite, un rendimento che ha portato alla fine della gestione precedente.

Marie-Louise Eta ha commentato con determinazione: "Il mantenimento in Bundesliga non è ancora garantito. Sono felice che il club mi abbia affidato questo compito impegnativo. Una delle forze dell'Union è sempre stata la capacità di unirsi in situazioni come questa, e sono convinta che otterremo i punti decisivi con la squadra."

I primati di Marie-Louise Eta

La carriera di Marie-Louise Eta è costellata di primati.

È la prima donna a guidare una squadra maschile in una delle cinque principali leghe europee. Già nel 2023, era diventata la prima viceallenatrice in Bundesliga. Nel 2024, aveva guidato la squadra in una partita ufficiale durante la squalifica del tecnico Nenad Bjelica. Questi precedenti evidenziano la sua preparazione e la sua ascesa nel calcio professionistico.