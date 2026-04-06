Valentin Vacherot sarà protagonista della seconda giornata dell’ATP 1000 di Montecarlo 2026, esordendo nel tabellone principale senza l’aiuto di una wild card, grazie al suo ranking. Il pubblico del Principato è pronto a sostenerlo con entusiasmo, mentre il tennista ha espresso chiaramente le sue ambizioni: “Sceglierei di vincere il torneo di Montecarlo piuttosto che qualsiasi altro Grande Slam”.

Un esordio meritato e carico di significato

Per la prima volta, Vacherot accede al tabellone principale del torneo del Principato grazie al suo posizionamento mondiale, senza bisogno di una wild card.

Questo traguardo rappresenta un riconoscimento del suo valore e della sua crescita nel circuito ATP, e segna un momento storico per il tennis monegasco.

Il legame con il torneo di casa e le ambizioni espresse

Il numero ventitré del mondo ha sottolineato l’importanza emotiva del torneo di casa: “Fare il prossimo passo nella mia carriera dipende da me: devo rilassarmi, senza pressioni, puntare alle semifinali, alla finale o al titolo. Perché non farlo questa settimana, in casa? Non tutti i giocatori possono dirlo: uno dei dieci tornei più importanti dell’anno si gioca a casa mia, nel mio club, in un luogo dove sono stato sin da quando avevo sei o sette anni. È come se tutto il mondo venisse a casa mia, negli spogliatoi che calpesto ogni giorno, nel parcheggio dove parcheggio ogni giorno… vedo come il club si prepara per un Masters 1000 e mi sento come un bambino, è una follia.”

In precedenza, durante un podcast in occasione dell’Australian Open, aveva dichiarato con fermezza: “Sceglierei di vincere il torneo di Montecarlo piuttosto che qualsiasi altro Grande Slam”.

L'ascesa nel circuito e il trionfo a Shanghai

La sua presenza nel tabellone principale senza wild card è frutto di una stagione brillante, culminata con la vittoria al Masters 1000 di Shanghai nell’ottobre 2025, dove, partendo dalle qualificazioni, è diventato il campione meno quotato nella storia del torneo. Grazie a questo successo e alle prestazioni successive, ha scalato la classifica fino alla venticinquesima posizione mondiale, guadagnando così l’accesso diretto al prestigioso torneo di Montecarlo.