Nella cornice del Burhan Felek Salonu di Istanbul, si è giocata gara-1 della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il VakifBank Istanbul ha dominato l'incontro, superando il Fenerbahce Istanbul con un perentorio 3-0 (25-18; 25-23; 25-21). Questo risultato permette al VakifBank di portarsi in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite, iniziando con determinazione la difesa del titolo nazionale sotto la guida di Giovanni Guidetti.

Per la palleggiatrice italiana Alessia Orro, questa finale scudetto in Turchia rappresenta la prima opportunità di conquistare un titolo nazionale fuori dai confini italiani, dopo le esperienze con Monza e Milano.

Tuttavia, l'esordio nella serie per il Fenerbahce non è stato dei più promettenti. Orro ha contribuito con 2 punti, affidandosi principalmente alla schiacciatrice Arina Fedorovtseva, autrice di 21 punti, con 3 ace e percentuali di rilievo (58% in attacco, 42% in ricezione). L'opposto Melissa Vargas ha aggiunto 14 punti (38% in fase offensiva), mentre l'altra martello Hande Baladin ha chiuso con un solo punto, risultando sottotono.

La supremazia del VakifBank e le sue stelle

La vittoria del VakifBank è stata sapientemente costruita sulle eccellenti prestazioni di Tijana Boskovic, vera top scorer del match con 21 punti e ben 4 muri punto. Al suo fianco, la martello Marina Markova ha contribuito con 12 punti.

Da segnalare anche l'apporto di Zehra Gunes (6 punti), Chiaka Ogbugu e Derya Cebecioglu (5 punti a testa). La formazione di Guidetti, che si prepara anche alla semifinale di Champions League contro Conegliano, ha così ribadito la sua forza e profondità anche sul palcoscenico nazionale.

La serie finale della Sultanlar Ligi si disputa al meglio delle cinque partite: la squadra che per prima otterrà tre vittorie si aggiudicherà il prestigioso titolo. Il calendario prevede il prossimo appuntamento per gara-2 sabato 11 aprile alle ore 16.00, mentre gara-3 è in programma lunedì 13 aprile alle ore 18.00. Il Fenerbahce è ora chiamato a una pronta reazione per non vedere ulteriormente compromesse le proprie ambizioni di scudetto.

Il cammino delle squadre verso la finale

Il VakifBank, detentore del titolo, ha concluso la stagione regolare al primo posto, accedendo alla finale dopo aver superato l'Eczacıbaşı Dynavit per 2-0 nelle semifinali playoff. Il Fenerbahce, classificatosi secondo nella regular season, ha invece conquistato l'accesso alla finale eliminando Zerenspor con lo stesso punteggio di 2-0. Come stabilito dal regolamento, la squadra che per prima raggiungerà le tre vittorie nella serie si proclamerà campione della Sultanlar Ligi per la stagione 2025-26.

La sfida scudetto tra VakifBank e Fenerbahce si preannuncia ancora ricca di emozioni e spettacolo. Il Fenerbahce dovrà dimostrare una decisa capacità di reazione per riequilibrare la serie e mantenere vive le proprie speranze di conquistare il campionato turco di volley femminile.