Valentin Vacherot ha concluso la sua straordinaria avventura al Masters 1000 di Monte-Carlo con un mix di soddisfazione e, al contempo, una punta di frustrazione. Il tennista monegasco si è arreso in semifinale al numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, con un doppio 6-4. Nonostante la sconfitta, Vacherot ha saputo conquistare il pubblico di casa e, in conferenza stampa, ha ribadito il suo forte desiderio di migliorare costantemente e di continuare a misurarsi con i migliori giocatori del circuito.

Un'esperienza indimenticabile a Monte-Carlo

“È stato un torneo fantastico, conserverò questi ricordi per tutta la vita”, ha dichiarato Vacherot, con un sorriso che celava una leggera amarezza.

“Anche se ho affrontato Alcaraz, chiudo con un po’ di frustrazione. Voglio fare meglio e migliorare. È stata la mia prima volta a questi livelli ed è stata una grande battaglia. Con l’atmosfera incredibile, mi sono divertito un mondo”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza dell’esperienza vissuta sui campi di casa, davanti al suo pubblico.

L'impressionante servizio di Alcaraz e la spinta al miglioramento

Analizzando la partita, Vacherot ha sottolineato un aspetto tecnico che lo ha particolarmente impressionato: “Il suo servizio. A tratti, mi sembrava di rispondere bene, e un secondo dopo la palla era già sulla riga dall’altra parte. Ho vinto solo tre punti sul suo servizio nel primo set, pur senza sbagliare molte risposte.

È davvero molto forte; colpisce la palla prestissimo, è veloce e dinamico”. Nonostante la difficoltà, il monegasco si è detto soddisfatto della propria performance al servizio e di essere riuscito a mettere in difficoltà l’avversario, recuperando un break nel secondo set. “Sento di avere le carte in regola per andare avanti in questo secondo set, e magari anche vincerlo”, ha concluso, esprimendo una legittima frustrazione per l’occasione sfumata.

Prospettive future e l'attesa per il Roland Garros

Con uno sguardo rivolto al futuro, Vacherot ha espresso la sua ambizione e serenità: “Sono qui, gioco un torneo dopo l’altro e sono dove dovrei essere. Tutto ciò che voglio è affrontare altri giocatori di alto livello e sfidarli.

Non mi piace parlare di classifiche e della top-20. Per il resto, vedremo. Rimarrò come sono e continuerò ad andare avanti, è questo l’importante”. Il tennista si è detto entusiasta per l’inizio della stagione sulla terra battuta: “Sono felice perché la stagione sulla terra battuta è appena iniziata e non vedo l’ora di giocare in tutti questi grandi tornei in arrivo, soprattutto al Roland Garros tra un mese e mezzo”, ha concluso, proiettandosi già verso i prossimi impegni.

L'ascesa di Vacherot: un percorso di successi

Questa settimana ha segnato un traguardo storico per Vacherot, che è diventato il primo tennista monegasco nell'era Open a raggiungere le semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters.

Questo risultato conferma una crescita costante che lo ha visto scalare la classifica, raggiungendo il diciassettesimo posto nel ranking ATP Live. Il suo percorso impressionante include vittorie significative contro avversari di alto livello come Juan Manuel Cerúndolo, Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz e Alex de Minaur. Tale exploit segue il sorprendente trionfo al Masters 1000 di Shanghai dello scorso ottobre, dove, partendo da numero 204 del mondo, Vacherot ha conquistato il titolo, diventando il campione con il ranking più basso nella storia di questa categoria di tornei. Un'ascesa che testimonia la sua determinazione e il suo talento emergente nel panorama tennistico internazionale.