Il Valorugby Emilia ha siglato un'impresa significativa nel posticipo della sedicesima e terzultima giornata della regular season di Serie A Élite maschile 2025-2026, travolgendo i Sitav Lyons con un perentorio 52-7. Questa vittoria non solo ha garantito alla formazione di Marcello Violi l'accesso aritmetico alle semifinali play-off, ma l'ha anche riportata in vetta alla classifica, conquistando il punto di bonus offensivo. L'incontro, disputato in un pomeriggio nuvoloso davanti a circa settecento spettatori su un campo in ottime condizioni, ha emesso il primo verdetto cruciale in ottica post-season.

La superiorità del Valorugby Emilia si è palesata fin dalla prima frazione, conclusa sul 19-7. Le mete di Perez Caffe, Colombo e Resino, trasformate con precisione da Bianco, hanno indirizzato il match. I Sitav Lyons hanno tentato una reazione con la meta di Cutler, trasformata da Russo, ma nella ripresa la squadra emiliana ha accelerato inesorabilmente. Il bonus offensivo è stato conquistato in avvio di secondo tempo, e da lì il Valorugby ha dilagato, sfruttando anche l'inferiorità numerica degli avversari. Al 54’ Acosta ha ricevuto un cartellino rosso, lasciando i Lyons in quattordici, mentre al 73’ un cartellino giallo a Horgan ha portato gli ospiti in doppia inferiorità numerica.

Dettagli del match e protagonisti

Il tabellino finale testimonia un dominio schiacciante, con ben otto mete messe a segno dal Valorugby Emilia. I marcatori sono stati Perez Caffe, Colombo (autore di una tripletta), Resino (con una doppietta), De Villiers e Bianco, quest'ultimo impeccabile anche dalla piazzola con sei trasformazioni su otto tentativi. I Lyons, dopo la meta nel primo tempo, non sono riusciti a trovare ulteriori varchi nella difesa avversaria. Il risultato finale di 52-7 riflette pienamente la netta superiorità della squadra di Violi, abile a capitalizzare le opportunità e a gestire la superiorità numerica nei momenti decisivi.

L'incontro è stato diretto dall'arbitro Meschini di Milano, affiancato dagli assistenti Favaro e Luzza e dal TMO Bertelli.

Prima del fischio d'inizio, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Zani, ex nazionale azzurro. Il riconoscimento di Player of the Match è stato assegnato a Cuoghi del Valorugby Emilia.

Classifica e prospettive play-off

Grazie a questa vittoria, il Valorugby Emilia si porta a quota 56 punti, superando il Petrarca Rugby (55 punti) e consolidando la propria leadership in vista delle semifinali. La classifica della Serie A Élite maschile, dopo sedici giornate, vede il Femi-CZ Rovigo a 52 punti, il Rugby Viadana 1970 a 49 e le Fiamme Oro Rugby a 45. Nelle retrovie, i Sitav Lyons e il Biella RC si attestano a 15 punti. Questo turno si è rivelato cruciale per la corsa ai play-off, con cinque squadre ancora in lizza per i quattro posti disponibili, racchiuse in pochi punti.

Il Valorugby Emilia, forte di questa prestazione dominante, si candida come una delle principali favorite per la conquista del titolo della Serie A Élite maschile 2025-2026, in un finale di stagione che si preannuncia estremamente combattuto.