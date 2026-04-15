Alla vigilia del cruciale ritorno dei quarti di Conference League, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha lanciato un messaggio di fiducia e determinazione: “Sognare non costa nulla, siamo pronti”. L'allenatore ha discusso la complessa sfida della rimonta contro il Crystal Palace, dopo il 3-0 subito all'andata, e ha affrontato il tema del suo futuro alla guida della squadra viola.

La sfida contro il Crystal Palace

Per ribaltare il pesante 3-0 dell'andata e accedere alle semifinali di Conference League per la quarta stagione consecutiva, Vanoli ha chiesto una “partita perfetta”.

Ha ricordato che “il calcio sa regalare questi sogni” e che “sognare non costa nulla”. Ai suoi giocatori ha richiesto il massimo impegno, coraggio e “testa libera”, sottolineando come in queste occasioni “conta di più la voglia di lottare dell’aspetto tattico o della qualità”. L'atmosfera al Franchi sarà intensa: lo stadio, nonostante la capienza ridotta, sarà gremito, con oltre mille tifosi inglesi e una scenografia della Curva Fiesole con migliaia di bandierine all'inno della Conference.

Situazione della squadra: rientri e assenze

La Fiorentina affronterà la gara in emergenza. Rientrano Fagioli e Gudmundsson dopo la squalifica, ma mancheranno Dodo (squalificato), Brescianini e Rugani (fuori lista UEFA), oltre agli infortunati Kean, Parisi e Fortini.

Riguardo al centravanti Moise Kean, Vanoli ha spiegato: “Moise ha sempre seguito un percorso per il bene suo e della squadra, il problema alla tibia è fastidioso, comunque il ragazzo ha sempre cercato di esserci. Stiamo cercando di recuperarlo, per questo decisivo finale di stagione, c’è bisogno anche di lui”.

Il futuro di Vanoli

Sul suo futuro, Paolo Vanoli ha ricordato che al momento della firma la priorità era la salvezza, evidenziando la costante fiducia della società. “Spero di restare, assolutamente. La società mi ha sempre dato fiducia e stima e io sono ambizioso, quando comincio un percorso ci tengo a terminarlo e il mio compito non è ancora finito”, ha dichiarato. Il tecnico ha poi affermato di essere abituato ai “giochi mediatici” e di non voler che il suo futuro sia condizionato da una singola partita.

“Non devo passare per un fenomeno se superiamo il turno o per un mediocre se non sarà così”, ha precisato. Con un sorriso, ha concluso: “Ho sempre dato tutto, abito pure al Viola Park, forse poi mi cacceranno via a giugno”. La fiducia reciproca tra Vanoli e la dirigenza è stata ribadita, con l'allenatore che ha sottolineato l'importanza di affrontare la sfida con “testa libera” e coraggio.