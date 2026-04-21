L'Italia ha iniziato con grande slancio la 57ª Semaine Olympique Française, seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026, che si sta svolgendo nella suggestiva baia di Hyeres. La giornata inaugurale ha visto le prime prove di qualificazione per tutte e dieci le classi olimpiche, con un totale di 705 atleti provenienti da 59 Paesi, e la squadra azzurra si è subito imposta tra le protagoniste.

Un ritorno molto atteso e di grande impatto è stato quello di Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17. I pluricampioni olimpici e mondiali, al loro rientro in gara dopo quasi due anni (per la prima volta dalle Olimpiadi di Parigi 2024), hanno dimostrato immediatamente la loro competitività.

Con due secondi posti e una vittoria, si sono proiettati in vetta alla graduatoria generale provvisoria, a pari merito con i rivali britannici Gimson/Burnet. La coppia azzurra vanta inoltre un vantaggio di 4 punti sui sorprendenti connazionali Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak. Meno fortunati, per ora, i vice-campioni iridati in carica Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che occupano l'undicesima posizione.

Eccellenze Azzurre in Zona Podio

L'ottima performance italiana si estende anche al 470 misto, dove due equipaggi si trovano in zona podio dopo le prime tre prove. Elena Berta e Giulio Calabrò guidano la classifica generale, avendo scartato un decimo posto e registrato parziali di 3 e 1.

Il loro margine è di 3 punti sui connazionali Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini (con score di 4-3-7) e sugli inglesi Wrigley/Harris. A ridosso della top 10, in undicesima piazza, si posizionano anche i giovani azzurri Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio.

Nel doppio maschile 49er, la migliore coppia italiana è quella composta da Alex Demurtas e Giovanni Santi, che occupa il decimo posto overall (con parziali di 9-1-14 nella flotta blu). Restano comunque in corsa, attestandosi nella top 20 provvisoria, anche Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni, diciassettesimi, e Valerio Marchesini con Leonardo Chistè, ventesimi. Grande partenza tra i 49erFX per Sofia Giunchiglia e Giulia Schio, capoliste dopo tre prove con una serie di risultati eccellenti (1-2-2), seppur in una flotta non particolarmente numerosa e con diverse assenze.

Protagonisti Italiani nelle Altre Classi

Nel Formula Kite, la settimana è iniziata nel migliore dei modi per il campione mondiale Riccardo Pianosi, che si attesta come leader della classifica. Ha conquistato tre primi posti e un secondo nel gruppo blu, con una sola lunghezza di vantaggio sullo svizzero Gian Stragiotti e sul fuoriclasse singaporiano Max Maeder. Tra le italiane, Tiana Laporte è decima, mostrando un buon crescendo, e Giorgia Speciale si posiziona tredicesima.

Nel singolo femminile ILCA 6, l'azzurra più accreditata, Chiara Benini Floriani, è terza dopo due prove solide (1-6 nella flotta gialla), a cinque punti dalla leader irlandese Eve McMahon. Anche Carolina Albano ha avuto un buon inizio, occupando la decima posizione.

L'Italia si conferma in top 10 anche nell'ILCA 7 maschile con il settimo posto provvisorio di Lorenzo Brando Chiavarini (6-5 nel gruppo giallo), e con risultati positivi anche per Paolo Freddi, undicesimo, e Antonio Pascali, sedicesimo.

Prosegue l'ottimo momento del windsurf tricolore. Federico Alan Pilloni (nonostante uno scarto pesante) e Nicolò Renna si trovano rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica maschile, dietro solamente al sorprendente cinese Kun Bi, dopo tre prove di slalom. Al femminile, la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti è in progressione e si attesta in terza posizione assoluta dopo quattro regate slalom. Bene anche la giovanissima marchigiana Medea Falcioni, ottava.

In sintesi, l'Italia si è affermata fin da subito come una delle nazioni protagoniste della manifestazione, con numerosi equipaggi in zona podio e prestazioni di rilievo in tutte le classi olimpiche durante questa prima intensa giornata di gare.