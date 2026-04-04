Il commissario tecnico della nazionale italiana femminile di volley, Julio Velasco, è impegnato nella definizione delle possibili convocate per la prossima Volleyball Nations League. La sua strategia mira a bilanciare il riposo per alcune giocatrici chiave con l'esplorazione di nuove soluzioni, in particolare per il delicato ruolo dell'opposta titolare.

Gestione delle atlete: riposo per le big, ma il progetto continua

Velasco ha deciso di concedere un periodo di riposo a nomi di spicco come Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro e Anna Danesi. Queste atlete, protagoniste di stagioni particolarmente intense, rimangono comunque parte integrante del progetto azzurro e sono considerate potenziali protagoniste sia nella competizione europea sia nella Nations League.

Le scelte per le palleggiatrici e le esclusioni

Il tecnico ha confermato l'esclusione dal giro nazionale delle giocatrici che avevano già rinunciato l'anno precedente, tra cui Lubian, Bonifacio e Pietrini. Per il ruolo di palleggiatrice, la titolare designata è Carlotta Cambi, affiancata dalla giovane emergente Chidera Eze. Francesca Bosio è considerata un'ulteriore opzione, mentre Helena Sassolini e Valentina Bartolucci restano marginalmente in corsa per un posto.

Il ruolo dell'opposta: tra riconversioni e nuove candidate

Il reparto delle opposte è al centro dell'attenzione di Velasco. Si valuta la riconversione di Ekaterina Antropova come schiacciatrice/ricevitrice, una mossa che potrebbe ampliare le opzioni tattiche.

Le alternative per la posizione di opposta sono numerose e promettenti: Josephine Obossa, Adhu Malual, Merit Adigwe, Binto Diop e Clara Decortes, tutte atlete che potrebbero contendersi la maglia da titolare.

Schiacciatrici: certezze e nuove promesse

Nel ruolo di schiacciatrici, Stella Nervini si conferma titolare a tutti gli effetti. In assenza di Myriam Sylla, potrebbero essere impiegate Antropova (se la sua conversione sarà confermata), Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Beatrice Gardini e Gaia Giovannini. Lo staff tecnico monitora con interesse anche giovani talenti come Nicole Piomboni e Teresa Maria Bosso, segnale di un'attenzione costante al futuro.

Centrali e liberi: un mix di esperienza e freschezza

Per il ruolo di centrale, Sarah Fahr è la titolare indiscussa, un punto fermo della squadra. Al suo fianco, Velasco monitora Linda Manfredini e Matilde Munarini, insieme a una serie di altre opzioni quali Linda Nwakalor, Nausica Acciarri, Denise Meli e Alice Torcolacci, garantendo profondità al reparto.Per la posizione di libero, Eleonora Fersino è la titolare designata. Le alternative a disposizione includono Martina Armini, Giulia De Nardi, Federica Pelloni e Anna Bardaro. Lo staff non esclude inoltre la possibilità di sorprendenti innesti anche dalla Serie A2.

Il calendario della preparazione azzurra: test e tornei internazionali

La nazionale italiana inizierà la sua preparazione il 7 aprile presso il Centro Pavesi di Milano, in vista degli impegni della VNL e dei Campionati Europei.

Il programma prevede due BPER Test Match contro la Francia, fissati per il 14 e 15 maggio. Successivamente, le azzurre saranno impegnate nel torneo internazionale AIA Aequilibrium Cup Women Elite a Genova, dal 22 al 24 maggio, dove affronteranno Polonia, Turchia e Serbia. La Volleyball Nations League prenderà il via il 3 giugno, mentre la fase di preparazione ai Campionati Europei avrà inizio il 31 luglio a Cavalese.