La squadra italiana di Billie Jean King Cup affronta il cruciale turno di qualificazione contro il Giappone. Dopo aver vinto entrambi i singolari nella giornata precedente, le azzurre sono a un solo punto dall'accesso alle Final Eight di Shenzhen. Il doppio decisivo, con Sara Errani e Jasmine Paolini opposte alle giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama, aprirà il programma odierno alle 11:00 sulla terra rossa di Velletri.

L'Italia, forte dei successi di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini nei singolari, conduce il tie per 2-0. Una vittoria nel doppio garantirebbe alle azzurre il pass per la fase finale della competizione, in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre.

Il match sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e sull'app SuperTenniX, con aggiornamenti testuali.

La posta in gioco a Velletri

Il confronto si tiene al Complesso Colle degli Dei di Velletri. Le azzurre, campionesse olimpiche e vincitrici delle ultime due edizioni della Billie Jean King Cup, puntano a dominare. La Cina, Paese ospitante, è già qualificata; l'Italia deve vincere per evitare un barrage salvezza. La formazione nipponica, con Eri Hozumi e Shuko Aoyama nel doppio, cercherà di ribaltare, ma la solidità azzurra infonde fiducia per una rapida chiusura.

Il percorso azzurro e la copertura

Le tenniste italiane, guidate da Sara Errani e Jasmine Paolini, hanno dimostrato compattezza e determinazione, conquistando il titolo della Billie Jean King Cup per due stagioni consecutive.

La sfida contro il Giappone è un'opportunità per riaffermare la crescita del tennis femminile. La copertura televisiva e streaming permette agli appassionati di seguire ogni momento, vivendo in diretta le emozioni di un confronto che potrebbe regalare all'Italia un'altra qualificazione alle Finals di Shenzhen.