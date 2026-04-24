Il venerdì 24 aprile si annuncia una giornata ricca di sport, con un palinsesto che spazia dal tennis al Motomondiale, dal ciclismo all'atletica, fino al calcio serale. Gli appassionati potranno seguire gli esordi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ai Mutua Madrid Open, l'inizio del Motomondiale a Jerez e la quinta tappa del Tour of the Alps. La serata sarà animata da sfide cruciali in Serie A e Serie B.

Tennis: Musetti e Sinner a Madrid

Al ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti affronterà Hubert Hurkacz (ore 11.00) nel secondo turno maschile.

Non prima delle ore 16.00, Jannik Sinner sfiderà Benjamin Bonzi. Nel doppio femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno il primo turno; Tyra Caterina Grant affronterà Sorana Cirstea nel secondo turno. Tutte le partite saranno in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTennis HD e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV, supertennis.tv, SuperTennix.

Motori, Atletica e Ciclismo

Il weekend del Motomondiale inizierà a Jerez de la Frontera con le prove libere di Moto3, Moto2 e MotoGP, su Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go, NOW. L'atletica proporrà il meeting Kip Keino Classic Grand Prix di Nairobi, seconda tappa del World Continental Tour, trasmesso in diretta tv e streaming, con atleti italiani e star come Ferdinand Omanyala ed Emmanuel Wanyonyi.

Il ciclismo vedrà la quinta tappa del Tour of the Alps, visibile su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.

Calcio Serale: Serie A e B

La serata calcistica vedrà in Serie A, alle ore 20.45, Napoli–Cremonese, trasmessa su DAZN e DAZN1. Per la Serie B, in programma Monza–Modena (ore 19.00) e Avellino–Bari (ore 21.00), entrambe disponibili in streaming su DAZN e LAB Channel.

Calcio: Appuntamenti Internazionali e Serie A

La giornata calcistica si aprirà con Defensa y Justicia–Boca Juniors alle ore 01.00, su Sportitalia e Como TV. In Bundesliga, Lipsia–Union Berlino sarà su Sky Sport 251 e NOW. Dalla Ligue 1, Brest–Lens; dalla Liga, Betis–Real Madrid; dalla Premier League, Sunderland–Nottingham Forest.

Questi match internazionali saranno su Sky Sport, DAZN, NOW. La 34ª giornata di Serie A, oltre a Napoli–Cremonese, includerà Lazio–Udinese, Verona–Lecce e Torino–Inter, tutti su Sky Sport Calcio e NOW.