L'Umana Reyer Venezia ha conquistato un posto nella finale di Serie A femminile di basket 2026, superando in trasferta le People Strategy Panthers Roseto con il punteggio di 64-63. Le venete hanno replicato il successo ottenuto in gara-1, chiudendo la serie di semifinale e qualificandosi per l'atto conclusivo del massimo campionato italiano. Ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra Schio e Derthona.

La partita ha preso il via con una partenza decisa di Venezia, guidata da Dojkic, autrice dei primi cinque punti. Roseto ha reagito prontamente, mantenendo l'equilibrio per gran parte del primo quarto.

Nel finale di frazione, la Reyer ha piazzato un parziale significativo con Cubaj, Pasa e Villa, chiudendo il periodo sul 28-19. Nel secondo quarto, le padrone di casa hanno ridotto lo svantaggio fino al meno uno, ma Venezia ha saputo rispondere, ristabilendo un vantaggio di nove punti e andando al riposo sul 41-35.

Equilibrio e tensione fino all’ultimo secondo

La ripresa ha visto le due formazioni lottare punto a punto. Roseto ha trovato il pareggio grazie a Puisis dopo quattro minuti di gioco, riaprendo completamente la sfida. Venezia ha cercato nuovamente di allungare, ma le abruzzesi sono rimaste costantemente in scia, con Ustby che si è rivelata fondamentale nel tenere vive le speranze delle Panthers.

Charles ha firmato il più cinque per le orogranata, ma il terzo quarto si è concluso con un minimo vantaggio per Venezia, sul 52-51.

L'equilibrio non si è spezzato nemmeno nell'ultimo quarto, con le squadre a stretto contatto fino agli ultimi possessi. A due minuti dalla sirena, una tripla di Brcaninovic ha riportato Roseto a un solo punto di distanza. Nonostante alcuni errori dalla lunetta per le venete, Cubaj ha ristabilito un piccolo margine. La partita è rimasta in bilico fino all'ultimo istante, quando un intercetto decisivo di Charles ha permesso alla Reyer di difendere il vantaggio e sigillare la vittoria per 64-63.

Le protagoniste e il cammino verso la finale

Tra le protagoniste della sfida, spicca Ustby per Roseto con 24 punti, affiancata da Bura (14 punti) e Caloro (10 punti).

Per Venezia, la top scorer è stata Charles con 15 punti, seguita da Dojkic con 14 punti. La Reyer attende ora di conoscere la sua avversaria nella finale, che uscirà dalla serie tra Schio e Derthona.

In vista di una gara così cruciale, Lorela Cubaj aveva sottolineato l'importanza della concentrazione: “Sarà una gara difficile, come quella che abbiamo giocato in casa, ed è importante arrivare concentrate e aumentare l’intensità difensiva sin dal primo minuto, cosa che non abbiamo fatto in Gara 1. Loro sono una squadra forte, che gioca bene ed è in fiducia ed ha una realtà cestistica importante, e sarà bello giocare in casa loro.”

Con questa vittoria, l'Umana Reyer Venezia conferma la sua stagione da protagonista, dimostrando solidità e capacità di gestire la pressione nei momenti chiave. La squadra guarda ora con fiducia alla finale, con l'obiettivo di conquistare il titolo italiano.