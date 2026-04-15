Il 15 aprile, nella cornice della Principe Felipe Arena di Saragozza, lo Spar Girona ha conquistato l'accesso alle semifinali della Final Six di Eurolega femminile. La squadra spagnola ha superato l'Umana Reyer Venezia con il punteggio finale di 70-64 in un quarto di finale avvincente, ponendo fine al percorso europeo delle veneziane.

L'incontro è stato segnato da una determinata ma vana rimonta dell'Umana Reyer Venezia, che non è riuscita a ribaltare le sorti di un match combattuto. Tra le protagoniste, Dojkic si è distinta come top scorer per Venezia con 19 punti, mentre per Girona Coulibaly ha dominato con 19 punti e 15 rimbalzi, mostrando una superiorità schiacciante sotto canestro.

Il dominio a rimbalzo delle spagnole, con un netto 45-30, si è rivelato un fattore decisivo per la vittoria.

Le fasi finali hanno visto la tensione salire alle stelle: canestri decisivi, difese aggressive e feroci da ambo le parti, liberi fondamentali e timeout strategici hanno scandito gli ultimi minuti. Nonostante la strenua resistenza veneziana, è stato lo Spar Girona a celebrare la qualificazione. La loro prestazione è stata una “dimostrazione di come si giocano questi match da dentro o fuori”, evidenziando la capacità di gestire la pressione nei momenti chiave.

Analisi e prospettive

La vittoria di Girona è stata frutto di una solida strategia difensiva, sapientemente orchestrata dal coach Íñiguez, e di una notevole intensità collettiva.

Oltre alla prestazione monumentale di Coulibaly, anche Juste Jocyte ha fornito un contributo significativo con 18 punti. Con questo successo, lo Spar Girona si assicura l'accesso alle semifinali della Final Six, dove affronterà il temibile Fenerbahçe. Per l'Umana Reyer Venezia, invece, il percorso nella prestigiosa competizione europea si conclude ai quarti di finale, lasciando un senso di rammarico per la rimonta sfiorata, ma anche la consapevolezza di aver lottato con grande determinazione.