Al Palasport Taliercio di Venezia, questa sera alle 20.15, si disputa gara-2 delle finali Scudetto della Serie A1 di basket femminile. L’Umana Reyer Venezia, dopo il successo esterno in gara-1, ha il primo match point per conquistare il suo quarto Scudetto. Una vittoria orogranata assegnerebbe il titolo, mentre la Famila Beretta Schio deve vincere in trasferta per forzare gara-3 al PalaRomare.

Protagoniste e voci della vigilia

La Reyer si affida a Santucci e Charles, decisive in gara-1. Schio cerca il riscatto da Zandalasini e Shepard. Mariella Santucci ha dichiarato: “Sarà una partita tostissima perché loro non molleranno nulla e correggeranno le cose che hanno sbagliato.

Noi dovremo restare concentrate, pensare alle nostre cose e sfruttare il fattore campo. La forza del pubblico può essere un grande plus, spero davvero in un Taliercio infuocato. Ci conosciamo molto bene entrambe, ed è anche il bello di queste sfide: partite ad alta intensità che fanno bene a tutto il basket femminile.”

Coach Andrea Mazzon ha aggiunto: “Avrei quasi voluto goderne il giorno dopo gara 1, perché questi giorni sembrano non passare mai, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra e determinati. Dobbiamo credere le une nelle altre e fare semplicemente le cose in modo sereno. Sappiamo che è una gara speciale ed è normale anche sentire un po' di tensione pre gara, però è bello essere arrivati qui e sapere di avere questa opportunità davanti al nostro pubblico.

Io ho grande fiducia nelle ragazze che sono le vere protagoniste e ci danno tanta soddisfazione.”

Rivalità e posta in palio

La sfida tra Venezia e Schio, giunta al nono incrocio stagionale, è una delle rivalità più sentite. L’energia del pubblico del Taliercio sarà fondamentale per spingere le Leonesse verso lo Scudetto. Ogni possesso sarà decisivo in questa finale intensa e fisica.