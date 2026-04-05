Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 nel 1997, ha recentemente offerto una riflessione personale sulla sua storica rivalità con Michael Schumacher, svelando retroscena di un rapporto mai realmente amichevole. Villeneuve ha dichiarato: "Non siamo mai andati d’accordo… è strano, perché non abbiamo mai socializzato in tutti gli anni in cui sono stato in F1. Eppure era il mio principale concorrente, quindi è stata una situazione bizzarra. Forse perché il nome Villeneuve era ancora legato alla Ferrari e ha avuto un effetto. In Italia c’erano tifosi che tifavano per lui, per la Ferrari, e anche per me, e questo ha un po’ sbilanciato le cose."

Il pilota canadese ha sottolineato come Schumacher fosse infastidito dal fatto che una parte del pubblico italiano tifasse anche per lui, complice il legame storico del cognome Villeneuve con la Ferrari.

Villeneuve ha spiegato che il tedesco non era abituato alla sua indifferenza: "Inoltre, sapeva che non mi importava, che non ero impressionato né intimorito da lui, e credo che non ci fosse abituato. È per questo che nelle battaglie che ho avuto con lui non gli è sempre andata bene, perché gli ho tenuto testa… Forse anche il fatto di venire dagli Stati Uniti ha aiutato."

Duelli Memorabili in Pista

Villeneuve ha ricordato alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, tra cui la prima vittoria in Formula 1 al Nürburgring nel 1996. "È stato fantastico, e lui era sempre nello specchietto retrovisore… in parte perché correvo ancora secondo lo stile IndyCar… Stavo controllando Michael. Lo tenevo solo nello specchietto retrovisore…" ha raccontato il canadese, evidenziando come il suo approccio derivasse dall’esperienza maturata negli Stati Uniti.

Un altro episodio rimasto nella memoria degli appassionati è il sorpasso all’esterno all’Estoril nel 1996, un gesto che Villeneuve aveva pianificato già durante i test invernali. "È per questo che ho sempre amato le corse: per quei momenti in cui puoi davvero essere diverso, fare la differenza… fare qualcosa che sai che gli altri non farebbero," ha spiegato, rivelando la sua filosofia di guida.

Mentalità e L'Eredità del Cognome

La rivalità tra Villeneuve e Schumacher, pur intensa in pista, non si è mai tradotta in un rapporto personale fuori dalle corse. Villeneuve ha ribadito: "Non abbiamo mai davvero socializzato." La sua indifferenza nei confronti di Schumacher ha rappresentato un elemento destabilizzante per il pilota tedesco, abituato a rivali più impressionati dalla sua figura.

"Non sono mai rimasto impressionato o spaventato da lui," ha affermato Villeneuve, sottolineando come questa mentalità abbia contribuito a rendere le loro sfide particolarmente combattute e imprevedibili.

Il cognome Villeneuve, fortemente legato alla storia della Ferrari, ha avuto un ruolo significativo anche nel rapporto con il pubblico italiano, creando una divisione tra chi tifava per la scuderia di Maranello e chi sosteneva il pilota canadese. Questo equilibrio instabile ha reso ogni confronto tra i due piloti carico di tensione e fascino, segnando una delle rivalità più iconiche della Formula 1 moderna.