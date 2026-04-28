Elia Viviani, coordinatore delle Nazionali italiane di ciclismo su strada e pista, ha tracciato un bilancio decisamente positivo della prima parte di stagione, evidenziando risultati incoraggianti dalla recente prova di Coppa del Mondo disputata in Malesia. La vittoria nel team sprint maschile e la medaglia di bronzo conquistata dal quartetto sono stati individuati come segnali di grande importanza in vista degli obiettivi futuri.

I successi maschili e la rotta verso le Olimpiadi

La vittoria storica del team sprint maschile, ottenuta con tempi di altissimo livello e giunta dopo il podio conquistato agli Europei, rappresenta un segnale cruciale in vista del percorso di qualificazione olimpica.

La strada verso le Olimpiadi di Los Angeles, che prenderà il via ufficialmente con il Mondiale di Shanghai in ottobre, è ancora lunga, ma questo successo, come sottolineato da Viviani, infonde "energia e fiducia al gruppo".

Un’ottima performance è stata registrata anche dal quartetto maschile che, dopo una Coppa del Mondo sottotono ad Hong Kong, ha saputo ricompattarsi con determinazione. Questa ritrovata coesione ha condotto la squadra alla finale per il terzo posto e alla successiva conquista della medaglia di bronzo, a testimonianza di una crescita costante. Viviani ha inoltre messo in risalto le buone prove individuali: il bronzo conquistato da Matteo Fiorin nell’eliminazione e la Madison, interpretata con grande protagonismo dalla coppia Galli e Fiorin, rimasti in lotta per una medaglia fino a 50 giri dal termine e classificatisi al quarto posto.

Il contributo dei giovani e le sfide logistiche

Sul fronte femminile, Viviani ha evidenziato la natura molto giovane della squadra. L’inserimento di Martina Fidanza come atleta più esperta ha permesso al gruppo di iniziare ad acquisire una preziosa esperienza internazionale, un bagaglio che si rivelerà fondamentale già nelle prossime competizioni. Il coordinatore ha anche spiegato che i tre appuntamenti iniziali previsti per le Nazionali si sono ridotti a due a causa della rinuncia alla trasferta australiana. Tale decisione è stata motivata da difficoltà logistiche legate al conflitto in Medio Oriente. Nonostante questa limitazione, il doppio appuntamento disputato ha permesso di confermare sul piano tecnico alcune certezze e di accumulare esperienza preziosa per i giovani atleti.

Dettagli e protagonisti dalla tappa malese

Nella tappa di Nilai, in Malesia, la Nazionale italiana di ciclismo su pista ha brillato conquistando un totale di tre podi. Il team sprint maschile, composto da Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo, ha ottenuto una storica vittoria, superando prima il Canada in semifinale e poi la Cina in una finale avvincente. Nell’inseguimento a squadre, il quartetto formato da Davide Boscaro, Francesco Lamon, Etienne Grimod e Renato Favero ha chiuso al terzo posto, assicurandosi la medaglia di bronzo dopo aver superato la Svizzera nel match decisivo. Infine, Matteo Fiorin ha ulteriormente confermato la competitività della squadra anche nelle prove individuali, conquistando un meritato terzo posto nella gara di eliminazione.