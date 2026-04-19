Il Tour of the Alps 2026 ospiterà oltre trenta corridori italiani sulle strade dell’Euregio. La quarantanovesima edizione (20-24 aprile), da Innsbruck a Bolzano, coprirà 762,7 chilometri con le prime vere salite stagionali. Protagonista atteso: Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), al rientro dopo la Milano Sanremo con grandi ambizioni.

Con un inizio di stagione promettente, Pellizzari ha dichiarato: “Il mio desiderio è quello di andare molto bene e centrare un bel risultato. Sono molto scaramantico e non vi rivelo il mio obiettivo, ma ci tengo tanto.

Chi è stato l’ultimo italiano a vincere la classifica generale?”. Il ventiduenne, già ottavo due anni fa, ha studiato e testato gli ultimi 70-80 km della tappa regina (Trento). “È molto impegnativa: le salite lunghe iniziali si faranno sentire nel finale, con ascese più corte ma esplosive. Ma a quel punto anche una breve salita può fare selezione”, ha aggiunto.

Pattuglia azzurra: giovani e veterani

Oltre a Pellizzari, la selezione italiana include Lorenzo Mark Finn, al debutto nel circuito maggiore dopo brillanti prove U23, e il veterano Domenico Pozzovivo (43 anni) al rientro. Pellizzari su Finn: “È davvero forte, molto promettente. Gli auguro di fare come me al primo Tour of the Alps, o meglio”.

Tra gli italiani al via: Nicolas Milesi (INEOS Grenadiers); Matteo Sobrero, Jacopo Mosca (Lidl-Trek); Giovanni Aleotti, Giulio Pellizzari, Lorenzo Finn (Red Bull Bora Hansgrohe); Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL); Luca Covili, Alessio Martinelli, Luca Paletti, Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber); Alessandro Verre, Luca Cretti, Lorenzo Nespoli (MBH Bank CSB Telecom Fort); Tommaso Nencini, Andrea Piras, Samuel Bertolli, Luca Verrando, Domenico Pozzovivo (Solution Tech Nippo Rali); Davide Bais, Mattia Bais, Andrea Pietrobon, Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta); Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team); Tommaso Dati, Andrea D’Amato, Simone Raccani, Nicolò Garibbo, Federico Iacomoni (Team Ukyo); Giacomo Ballabio (Team Vorarlberg); e per la Nazionale Italiana: Luca Attolini, Tommaso Bambagioni, Michele Bicelli, Alessandro Cattani, Davide De Cassan, Leonardo Vesco, Tommaso Quaglia.

Favoriti e Giro d’Italia

Il Tour of the Alps è un banco di prova cruciale per il Giro d’Italia. Favorito Tom Pidcock, che ha rinunciato all’Amstel Gold Race per la corsa. Michael Storer, vincitore uscente, cercherà il bis. Pellizzari, allenatosi in altura e sulla forza per l'esplosività, guarda con fiducia alla gara: “Nel ciclismo contemporaneo è necessario assorbire violenti cambi di ritmo per poter vincere le gare. Allenarmi al fianco di campioni come Roglic, Lipowitz, Evenepoel mi dà tantissimo ogni giorno. Capisco quanto mi manca per arrivare a quel livello. E quanto mi manca? Ancora qualcosina ma poco, devo fare l’ultimo step”.

Il Tour of the Alps è cruciale per giovani e veterani in vista della Corsa Rosa.