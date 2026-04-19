L'Amstel Gold Race femminile 2026, dodicesima edizione, appuntamento chiave. La corsa partirà da Maastricht alle 10:10, concludendosi a Berg en Terblijt dopo 158,2 chilometri. Le formazioni del circuito WorldTour saranno al via su un percorso impegnativo.

Il tracciato presenta ventidue muri. La prima parte e le prime tre salite sono identiche alla prova maschile. A 80,3 km dal via, l'ingresso a Valkenburg introduce il circuito finale da ripetere quattro volte, con le ascese del Cauberg, Geulhemmerberg e Bemelerberg. Il Cauberg affrontato nuovamente prima del traguardo, per un finale avvincente.

Favorite e protagoniste all'Amstel Gold Race femminile 2026

Le atlete olandesi puntano a dominare. Demi Vollering (FDJ United‑SUEZ) cerca bis del Giro delle Fiandre. Lorena Wiebes (Team SD Worx‑Protime), sesta domenica scorsa, mira a migliorare il piazzamento precedente. Il Team SD Worx‑Protime schiera la detentrice del titolo Mischa Bredewold e Anna van der Breggen. Vollering supportata da Elise Chabbey, Franziska Koch (vincitrice Roubaix). Da seguire Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ). L'Italia schiera Eleonora Camilla Gasparrini, Silvia Persico (UAE Team ADQ, reduce da podio); Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco).

Amstel Gold Race femminile 2026: dove seguirla

Nessuna copertura televisiva tradizionale per l'Amstel Gold Race femminile 2026. La diretta streaming su Eurosport 1, DAZN (12:45-14:30), Discovery Plus e HBO Max. Diretta testuale integrale disponibile online. Gratuita: Paesi Bassi (NOS), Belgio (VRT Max), Australia (SBS), Francia (France TV). Nel Regno Unito (TNT Sports, HBO Max); USA e Canada (FloBikes).

L'Amstel Gold Race femminile è la prima delle tre classiche delle Ardenne. Con atlete di alto livello e percorso selettivo, promette spettacolo e competizione, evento imperdibile.