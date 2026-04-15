All'Allianz Cloud di Milano, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha conquistato il primo set di Gara-2 della finale scudetto di Serie A1 femminile contro Milano, chiudendo il parziale sul 21-25. Questo risultato, sebbene parziale, consolida la posizione delle Pantere venete, che avevano già vinto Gara-1. L'incontro, cruciale per le sorti della serie, ha preso il via con un avvio equilibrato, caratterizzato da scambi prolungati, difese spettacolari e una notevole precisione nel contrattacco da parte di Conegliano, elementi che si sono rivelati decisivi per l'aggiudicazione del primo parziale.

L'equilibrio iniziale e la svolta del primo set

Nonostante un avvio in sostanziale parità, con entrambe le formazioni impegnate in scambi intensi e mostrando una buona efficacia a muro, la differenza è stata fatta dalla concretezza di Conegliano. La squadra veneta ha saputo imporsi grazie a una superiore precisione nel contrattacco, specialmente nella prima metà del parziale. Il punto che ha sigillato il set è stato realizzato da Zhu con una parallela vincente, che ha superato il muro di Egonu, fissando il punteggio finale del parziale sul 21-25.

Il cammino nella finale scudetto: Conegliano cerca l'allungo

Questa Gara-2 riveste un'importanza strategica per la finale scudetto. La serie ha avuto inizio sabato scorso, con Gara-1 disputata al PalaVerde, dove la Prosecco Doc Imoco Conegliano si è imposta al tie-break, dopo aver rimontato uno svantaggio di 1-2 nei set.

Con la vittoria del primo parziale anche in questa seconda sfida, le Pantere hanno ora la concreta possibilità di portarsi sul 2-0 nella serie, avvicinandosi sensibilmente alla conquista del titolo. Per Milano, invece, è fondamentale una reazione immediata per riequilibrare le sorti della finale e non compromettere il proprio percorso.

Il calendario completo della finale

La finale scudetto si articola su più appuntamenti, con un calendario che prevede: Gara-1, giocata sabato 11 aprile 2026 al PalaVerde di Villorba; Gara-2, in corso mercoledì 15 aprile 2026 all’Allianz Cloud di Milano; Gara-3, in programma domenica 19 aprile 2026, che si terrà nuovamente al PalaVerde. In caso di necessità, sono già fissate Gara-4 per mercoledì 22 aprile 2026 e l'eventuale Gara-5 per sabato 25 aprile 2026. Tutti gli incontri della serie saranno trasmessi in diretta su Rai Sport, garantendo ampia copertura per gli appassionati.