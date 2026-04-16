Il Club Italia continuerà a disputare il campionato di Serie A2 di volley femminile, nonostante la retrocessione maturata sul campo. Questa decisione, resa nota attraverso la pubblicazione della Guida Pratica per la stagione 2026-2027, ha scatenato una reazione decisa da parte della Lega Pallavolo Serie A femminile, guidata dal presidente Mauro Fabris.

Mauro Fabris ha espresso il proprio forte disappunto per le modalità con cui la Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato la permanenza del Club Italia in Serie A2. La scelta, infatti, sarebbe stata annunciata senza alcun confronto preventivo con la Lega stessa, ma solo tramite la pubblicazione ufficiale del documento.

Il presidente ha sottolineato come questa decisione rappresenti una mancanza di collaborazione leale e trasparente verso i club, che si aspettavano un percorso condiviso e una maggiore chiarezza nelle comunicazioni.

Le ragioni della Lega e il ruolo cruciale dei club

Fabris ha ricordato che la Lega stava lavorando verso un campionato di Serie A2 a sedici squadre, come previsto dalla precedente Guida Pratica 2025-2026, anche grazie all’introduzione della Serie A3. Le società avevano già iniziato a pianificare la prossima stagione secondo queste precise indicazioni, ma il cambiamento improvviso ha costretto molti club a rivedere i propri programmi e investimenti.

Il presidente della Lega ha inoltre ribadito il ruolo fondamentale dei club nel sostenere l’intero ecosistema del volley femminile italiano.

Ha affermato che il Club Italia, pur avendo un costo e rappresentando un valore formativo, necessita di una riduzione degli oneri normativi e di un maggiore rispetto per le società che, con il loro impegno, sostengono l’intero movimento.

Il Medical Joker: la nuova norma per le infortunate

Tra le altre importanti novità introdotte nella Guida Pratica per la stagione 2026-2027, oltre alla conferma del Club Italia in Serie A2, spicca l’introduzione del cosiddetto Medical Joker. Questa nuova norma regolamentare consente alle società di Serie A1 e A2 femminile di sostituire un’atleta infortunata a mercato chiuso, tesserando una nuova giocatrice in caso di infortunio grave che impedisca la prosecuzione dell'attività per il resto della stagione.

Il Medical Joker si applica sia ai playoff che alla regular season, con regole specifiche anche per le seconde squadre. In caso di infortunio grave dopo la chiusura dell’ultima sessione di mercato, la società dovrà inviare istanza a una Commissione Medical Joker, che entro 24 ore darà il proprio verdetto. L’atleta infortunata dovrà aver disputato almeno il 30% dei minuti complessivi della squadra nel campionato di Serie A. In caso di esito favorevole, sarà possibile tesserare una nuova giocatrice di pari ruolo che non abbia disputato gare in Italia nella stagione in corso.

Per quanto riguarda le Seconde Squadre, in caso di infortuni con prognosi superiore a 7 giorni, la squadra potrà richiedere alla Commissione di sostituire temporaneamente l’atleta infortunata attingendo dalle seconde squadre, con un’atleta di pari ruolo appartenente alla categoria “Over”.

Al termine dell’infortunio, la sostituta rientrerà nel proprio campionato di appartenenza.

Questa misura, già adottata con successo in numerosi campionati esteri come Francia, Polonia e Romania, risponde alle richieste dei club e mira a garantire maggiore flessibilità nella gestione delle rose durante la stagione, soprattutto nelle fasi decisive. Il dibattito sulle regole e sulla gestione dei campionati resta quindi centrale nel panorama del volley femminile italiano, con le società che chiedono maggiore coinvolgimento nelle decisioni strategiche e una collaborazione più stretta con la Federazione.