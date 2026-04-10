Il volley femminile italiano definisce le squadre qualificate alle Coppe Europee per la stagione 2026-2027. Tre formazioni rappresenteranno l'Italia nella Champions League: Conegliano, Milano e Scandicci. La partecipazione è stabilita dai criteri della Serie A1, basati sui risultati di scudetto e regular season.

Qualificate Champions League

Conegliano e Milano si sono assicurate un posto in Champions League grazie alla finale scudetto. Le due squadre hanno chiuso la stagione regolare al primo e al terzo posto e si sfideranno nella serie finale che inizierà sabato 11 aprile.

Anche Scandicci ha ottenuto il pass europeo: si è qualificata grazie al secondo posto in regular season, risultando la migliore tra le non finaliste.

Accessi Coppe Europee minori

Per la CEV Cup, il posto è assegnato a Novara, la squadra meglio piazzata in regular season tra quelle non qualificate alla Champions League. Se Novara ottenesse una wild card per la Champions League (come nella stagione in corso), il suo slot nella CEV Cup verrebbe riassegnato. Il pass per la Challenge Cup sarà determinato tramite un playoff dedicato tra le squadre escluse dalle semifinali scudetto. Le sfide vedranno contrapposte Chieri e la vincente dello scontro diretto tra Cuneo e Vallefoglia (deve vincere 3-0 o 3-1).

Contesto e successi internazionali

Il panorama del campionato italiano è rappresentato dalle semifinaliste scudetto 2025-2026: Conegliano, Novara, Scandicci e Milano. Scandicci ha raggiunto i quarti di finale della Champions League eliminando Novara al Golden Set; Chieri ha conquistato la semifinale di CEV Cup; Vallefoglia ha fatto il suo debutto internazionale nella Challenge Cup.