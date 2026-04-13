L'Allianz Cloud di Milano si prepara a ospitare gara-2 della finale scudetto di volley femminile, che vedrà contrapporsi Milano e Conegliano. L'appuntamento è per mercoledì 15 aprile alle ore 20.30. La serie, disputata al meglio delle cinque partite, vede attualmente Conegliano in vantaggio per 1-0, dopo aver conquistato la prima sfida al tie-break al PalaVerde di Treviso. La formazione veneta, guidata da Daniele Santarelli, punta a un prestigioso ottavo titolo consecutivo, mentre Milano, sotto la guida di Stefano Lavarini, cercherà di pareggiare i conti davanti al proprio pubblico, in una partita cruciale per le sorti del campionato.

In campo si sfideranno alcune delle migliori atlete del panorama internazionale. Per Conegliano, le aspettative sono riposte su giocatrici del calibro di Isabelle Haak, Zhu Ting, Gabi, Sarah Fahr, Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Milano risponderà con la potenza di Paola Egonu, affiancata da Khalia Lanier, Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi e la palleggiatrice Francesca Bosio. La posta in gioco è altissima: la squadra che per prima raggiungerà le tre vittorie si aggiudicherà l'ambito scudetto.

La sfida tra due potenze del volley italiano

Questa finale rappresenta il culmine di una stagione che ha visto Milano e Conegliano emergere come le due realtà più strutturate e competitive del campionato.

Conegliano, forte di una lunga serie di successi, intende confermare la propria supremazia, mentre Milano è determinata a sorprendere e a riportare la serie in equilibrio. L'equilibrio e l'intensità mostrati nella prima partita fanno presagire una serie finale estremamente combattuta e ricca di emozioni, dove ogni punto potrà fare la differenza.

Dove seguire gara-2 e il calendario completo delle finali

Per tutti gli appassionati, gara-2 sarà disponibile in diretta televisiva su RaiSportHD e in streaming gratuito su Rai Play. Gli abbonati potranno inoltre seguire l'incontro su VBTV e DAZN. Sarà disponibile anche una diretta testuale per non perdere nessun aggiornamento. Il calendario completo della serie finale prevede, dopo l'incontro di Milano, i seguenti appuntamenti:

Gara-3 : Domenica 19 aprile, ore 18.00, al PalaVerde di Villorba (Veneto).

: Domenica 19 aprile, ore 18.00, al PalaVerde di Villorba (Veneto). Eventuale Gara-4 : Mercoledì 22 aprile, ore 20.30.

: Mercoledì 22 aprile, ore 20.30. Eventuale Gara-5: Sabato 25 aprile, ore 17.45.

Tutte le partite della serie saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, garantendo così una copertura mediatica completa per uno degli eventi più attesi della stagione di volley femminile.