Tra le novità introdotte nella Guida Pratica per la stagione 2026-2027, approvata nel corso dell’ultimo Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo, è presente un importante cambiamento regolamentare per il tesseramento delle atlete riguardante la Serie A1 e A2 Femminile. Si tratta del Medical Joker, ovvero della possibilità di sostituire un’atleta infortunata a mercato chiuso, tesserando una nuova giocatrice. Tale norma avrà una doppia valenza, con regole specifiche per i Playoff e per la Regular Season, legata alle Seconde Squadre.

Una norma che è limitata per il momento al settore femminile, mentre al maschile, in Superlega, A2 e A3 resta valida la possibilità di tesserare un giocatore fino alle ore 12:00 del giorno successivo dell’ultima gara della regular season.

La nuova norma del Medical Joker

Andando nel dettaglio della norma, il Medical Joker Playoff si applica in caso di infortunio dopo la chiusura dell’ultima sessione di mercato ad un atleta che non è in grado di proseguire l’attività sportiva per il restante periodo della stagione. A questo punto la Società dovrà trasmettere apposita istanza alla Commissione Medical Joker, composta da tre membri, che entro 24 ore darà il proprio verdetto. C’è un requisito fondamentale: l’atleta dovrà aver disputato almeno il 30% dei minuti complessivi della squadra nel campionato di Serie A.

In caso di esito favorevole, la Società potrà sostituire l’atleta, tesserando una nuova giocatrice di pari ruolo e che non abbia disputato gare in Italia nella stagione in corso.

L’altra norma è invece il Medical Joker Seconde Squadre, che si applica durante la stagione in caso di infortuni con prognosi superiore a 7 giorni. La squadra dovrà sempre fare richiesta alla Commissione e in caso di esito positivo potrà sostituire temporaneamente l’atleta infortunata attingendo dalle proprie seconde squadre, con un’atleta di pari ruolo appartenente alla categoria “Over”. Si tratta di una sostituzione temporanea, quindi al termine dell’infortunio la sostituta rientrerà nel proprio campionato di appartenenza.

Il Medical Joker nel contesto internazionale

Nel panorama internazionale del volley mercato, il tema del Medical Joker è diventato sempre più centrale, soprattutto nelle fasi decisive della stagione. Per questo tale norma è già stata adottata in numerosi campionati esteri, come Francia, Polonia e Romania. In Italia il dibattito era aperto da tempo, con i club che continuavano a sollecitare un intervento normativo, che è ora è arrivato e diventerà ufficiale dalla prossima stagione in ambito femminile.