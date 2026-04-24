La Nazionale italiana di volley femminile si appresta a un'intensa fase di preparazione con il terzo collegiale stagionale, in programma al Centro Federale Pavesi di Milano. Sotto la guida del tecnico Julio Velasco, quattordici atlete si ritroveranno dal 27 al 30 aprile. Questa convocazione introduce tre importanti novità: la schiacciatrice Stella Nervini, il libero Ilaria Spirito e l’opposto Binto Diop, tutte reduci dalla conclusione della stagione con i rispettivi club di Chieri e Cuneo. L'obiettivo è affinare la squadra in vista dell'esordio stagionale, fissato per il 14 maggio a Biella contro la Francia.

Oltre alle nuove entrate, il gruppo vede la conferma di atlete già presenti nei precedenti raduni. Tra queste, le palleggiatrici Carlotta Cambi (Novara) e Chidera Eze (Bergamo),l’opposto Josephine Obossa e la centrale Katja Eckl (Busto Arsizio). Presenti anche le schiacciatrici Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi (Vallefoglia), il cui rientro era atteso. Completano la rosa Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo), Dalila Marchesini (ASD Altino), Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo) e Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).

Programma e assenze illustri

Il percorso di avvicinamento agli impegni internazionali è ben definito. Dopo il test match di Biella contro la Francia, la squadra affronterà un secondo incontro amichevole a Novara il 15 maggio.

Successivamente, un quadrangolare a Genova, dal 22 al 24 maggio, vedrà l’Italia confrontarsi con Serbia, Turchia e Polonia. L’atteso esordio in Nations League è in programma il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria. Per questa fase iniziale della stagione, alcune delle principali protagoniste della Nazionale, come Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Anna Danesi e Sarah Fahr, usufruiranno di un periodo di riposo e si uniranno al gruppo direttamente per gli Europei.

Il valore dei rientri di Omoruyi e Giovannini

Un aspetto significativo di questo collegiale è rappresentato dai rientri di Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini. La loro presenza, dopo precedenti assenze, è considerata cruciale per lo staff tecnico, in quanto offre nuove soluzioni tattiche e una maggiore profondità nelle rotazioni.

Questi elementi sono ritenuti fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni internazionali. La strategia di Velasco si concentra sul consolidamento dell’intesa tra le atlete e sulla sperimentazione di nuove opzioni, mantenendo il lavoro di gruppo e la continuità della preparazione al centro del progetto tecnico in vista della stagione.

Di seguito l'elenco completo delle atlete convocate per il terzo collegiale della Nazionale femminile di volley: