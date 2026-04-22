La Gas Sales Bluenergy Piacenza si prepara a un appuntamento con la storia: mercoledì, la squadra emiliana scenderà in campo per la finale di ritorno della CEV Cup maschile. L'obiettivo è chiaro: conquistare il trofeo davanti al proprio pubblico, forte del netto 3-0 ottenuto in Germania nella gara d'andata. Un vantaggio significativo che pone Piacenza in una posizione privilegiata, rendendo sufficiente la vittoria di soli due set per sollevare la coppa. Come recita il motto, è "un trofeo a un passo, ma ancora da conquistare".

La sfida decisiva al PalabancaSport

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.00 al PalabancaSport di Piacenza. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su DAZN (anche sul canale 214 di Sky), Sky Go, NOW TV ed EuroVolley TV. Sarà disponibile anche una diretta testuale con aggiornamenti costanti.

Il vantaggio consolidato in Germania

Il successo per 3-0 nella gara di andata ha evidenziato non solo la superiorità tecnica di Piacenza, ma anche la sua capacità di gestire i momenti più complessi. Nei primi due parziali, la formazione di Boninfante ha dimostrato concretezza e lucidità, rimontando svantaggi importanti. Il sistema offensivo si è rivelato particolarmente equilibrato, con Bovolenta come riferimento principale, Gutierrez incisivo in banda, la coppia Simon e Galassi protagonista al centro e Porro a orchestrare il gioco con qualità e ritmo.

Massima attenzione: il pericolo Lüneburg

Nonostante il cospicuo margine, il vantaggio dell'andata può rivelarsi un'arma a doppio taglio. La tentazione di gestire il risultato potrebbe infatti abbassare l'intensità e la concentrazione. Piacenza dovrà affrontare la partita con aggressività sin dal primo punto, puntando su un servizio potente e una pressione a muro costante per chiudere rapidamente la contesa e minare la fiducia di un avversario che, se lasciato entrare in partita, può diventare molto pericoloso.

Il Lüneburg, infatti, non è una squadra arrendevole e il risultato della gara d'andata non riflette appieno il suo valore. I tedeschi dispongono di terminali offensivi affidabili come Gruvaeus, Enlund e Champlin, supportati dalla regia del finlandese Valimaa, capace di mantenere un ritmo elevato e di mettere sotto pressione la ricezione avversaria.

La battuta sarà un fattore cruciale: un calo nella fase di ricezione di Piacenza potrebbe alterare rapidamente l'inerzia del match.

I protagonisti per la serata decisiva

Per la serata che potrebbe consegnare il trofeo, sarà fondamentale l'apporto di tutti. In particolare, Simon e Galassi dovranno incidere in ogni fase di gioco, non solo a muro ma anche in attacco, per creare spazi e facilitare il lavoro degli schiacciatori. La regia di Porro dovrà garantire continuità e precisione, evitando qualsiasi calo che possa rimettere in corsa gli avversari e compromettere un'occasione storica per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, a un passo dal suo primo trofeo europeo.