Sabato 18 aprile, alle ore 18.00, l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ospiterà gara-4 della semifinale scudetto di Superlega tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona. La serie vede i marchigiani in vantaggio per due a uno, con la possibilità di chiudere i conti e accedere alla finale. La programmazione, inclusa diretta televisiva e streaming, è stata ufficializzata.

La Cucine Lube Civitanova, seconda forza della stagione regolare e vincitrice della Coppa Italia, punta a sigillare il passaggio alla finale contro Perugia. Blengini schiererà Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo, Eric Loeppky, Mattia Boninfante, Giovanni Gargiulo, Marko Podrascanin e Fabio Balaso.

La Lube ha l'occasione di chiudere i conti in casa.

Dall’altra parte, la Rana Verona, sesta classificata, cerca una reazione per forzare gara-5. Gli scaligeri si affideranno a Darlan Souza, Noumory Keita, Rok Mozic (o Francesco Sani), Aidan Zingel, Aleksandar Nedeljkovic e Matteo Staforini. Per meritarsi la "bella" tra le mura amiche, servirà una partita perfetta.

La posta in gioco

Per la Lube Civitanova, gara-4 è l'occasione per accedere alla finale, confermando la supremazia dopo la vittoria della Coppa Italia e proseguire il cammino verso il tricolore. La Rana Verona è determinata a prolungare il suo percorso e a inseguire il primo scudetto della sua storia, obiettivo che passa dalla vittoria di questa sfida per trascinare la contesa alla bella di spareggio.

Copertura televisiva e streaming

La partita Civitanova-Verona sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (gratuita e in chiaro). Per lo streaming, sarà disponibile su Rai Play (gratuito), VBTV (per abbonati) e su DAZN. La diretta live testuale sarà garantita su OA Sport. Questo confronto di Superlega vede le formazioni pronte a dare il massimo per la finale scudetto.