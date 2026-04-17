La palleggiatrice Alessia Orro, stella sarda e MVP degli ultimi Mondiali, non ha preso parte a gara 4 della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley. L'incontro, disputato al Burhan Felek Salonu di Istanbul, ha visto il Fenerbahce affrontare il VakifBank senza la sua regista titolare, ferma per un infortunio al ginocchio sinistro, riscontrato in gara 3. Il club ha rilevato un "edema diffuso all’interno dell’articolazione", con limitazione dei movimenti. L’entità esatta dell’infortunio e i tempi di recupero restano incerti, ma lo staff medico auspica di poter contare su Orro per la decisiva gara 5, che assegnerà il titolo.

Il Fenerbahce pareggia la serie: si va alla "bella"

Nonostante l’assenza di Orro, il Fenerbahce ha ottenuto una vittoria fondamentale in gara 4, imponendosi al tie-break contro il VakifBank e portando la serie sul 2-2. La squadra, guidata in regia da Arelya Karasoy Kocas, ha mostrato grande determinazione, prevalendo in una sfida combattuta. Il successo ha rimandato il verdetto finale alla "bella", in programma domenica 19 aprile alle ore 18.00 italiane. L’impresa è stata resa ancora più significativa dall’assenza della palleggiatrice italiana: il team ha annullato due match point avversari, mantenendo vive le speranze di titolo davanti a oltre 5.000 spettatori.

Le prospettive per Orro e la Nazionale

La situazione di Alessia Orro è attentamente seguita anche in Italia. La regista aveva già concordato con il commissario tecnico Julio Velasco di saltare la Nations League, come altre big azzurre, per poi rientrare in vista degli Europei di fine estate. L’auspicio è che l’infortunio non sia grave e che la giocatrice possa recuperare in tempo sia per la decisiva gara 5 con il Fenerbahce sia per i prossimi impegni con la Nazionale, che punta a consolidare il valore dopo i successi agli ultimi Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il percorso di questa finale scudetto turca si conferma estremamente equilibrato, con entrambe le formazioni protagoniste di una serie avvincente. La sfida finale decreterà la squadra campione in uno dei campionati più competitivi d’Europa.