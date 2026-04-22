La Vuelta Asturias 2026 si appresta a partire da Oviedo, confermandosi un appuntamento di rilievo nella prima parte della stagione ciclistica. Giunta alla sessantottesima edizione, la storica corsa a tappe spagnola si snoderà su quattro tappe per un totale di 605,7 chilometri, con partenza e arrivo nella città asturiana. Il percorso, pur privo di arrivi in quota, presenta giornate ricche di asperità, offrendo ampie opportunità ai corridori più forti in salita.

Tra i nomi di spicco, il colombiano Nairo Quintana della Movistar Team è il protagonista più atteso, alla sua ultima stagione agonistica.

Al suo fianco, nella squadra spagnola, ci sarà il connazionale Diego Pescador. La UAE Team Emirates‑XRG schiera invece una formazione giovane e ambiziosa, puntando sullo spagnolo Adrià Pericas e sul danese Julius Johansen. Particolare attenzione merita l’italiano Filippo Baroncini, campione del mondo Under 23, che cerca la miglior condizione dopo il grave incidente subito al Giro di Polonia la scorsa estate.

Un percorso impegnativo senza arrivi in quota

Il tracciato della Vuelta Asturias si annuncia movimentato e selettivo. Le prime tre frazioni, le più esigenti dal punto di vista altimetrico, saranno cruciali per delineare la classifica generale. L’ultima tappa, pur presentandosi altimetricamente più semplice, non esclude sorprese grazie alla presenza di brevi salite nei chilometri finali, che potrebbero favorire un emozionante sprint ristretto.

Gli scalatori avranno comunque ampie possibilità per fare la differenza e cercare il successo.

L’assenza di Marc Soler, vincitore dell’edizione 2025, apre la strada a nuovi protagonisti. Oltre ai già citati Quintana e Baroncini, si dovranno seguire con attenzione le prestazioni di Daniel Cavia della Burgos Burpellet BH e Jan Castellon della Caja Rural – Seguros RGA, entrambi pronti a cogliere le opportunità offerte da un percorso vario e stimolante.

Le squadre e i protagonisti

La Vuelta Asturias 2026 vedrà al via due importanti formazioni WorldTour: la UAE Team Emirates‑XRG e la Movistar Team. La squadra emiratina, con una strategia orientata allo sviluppo e alla ricerca di opportunità, schiera, oltre a Baroncini, giovani talenti come Jaime Torres, Pablo Torres, Adrià Pericas, Julius Johansen, Abdulla Jasim Al‑Ali e Mohammad Almutaiwei, senza un unico leader designato per la generale.

La Movistar Team, invece, affianca a Nairo Quintana un gruppo equilibrato che include Markel Aranaz, Roger Pareta, Pelayo Sánchez, Sebastián Castro e Javier Cubillas, un mix di esperienza e promettenti giovani talenti.

Il parterre di partecipanti è completato da diverse squadre ProTeam e continentali, tra cui spiccano la Caja Rural – Seguros RGA ed Euskaltel – Euskadi. Queste formazioni cercheranno di animare la corsa attraverso fughe e tentativi di successo di tappa, rendendo la competizione ancora più avvincente. L’Italia riporrà le sue speranze in Filippo Baroncini, che, con il suo passato da campione del mondo Under 23, cercherà di lasciare il segno in una gara che si preannuncia combattuta e incerta fino all’ultimo chilometro.