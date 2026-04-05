Stan Wawrinka, figura di spicco nel panorama del tennis mondiale, si appresta a vivere un nuovo capitolo nel prestigioso torneo di Montecarlo. Il campione svizzero, che partecipa grazie a una wild card, ha già trionfato nel Principato nel 2014, dimostrando il suo legame speciale con questa competizione. Al primo turno, Wawrinka affronterà l’argentino Sebastian Baez, con la prospettiva di un affascinante incontro con il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, in caso di vittoria. L'atleta ha recentemente condiviso le sue profonde riflessioni sull’attuale stato del tennis e sulle motivazioni che lo spingono ancora a competere ad alti livelli.

Durante un incontro con i media, Wawrinka ha espresso con chiarezza il suo entusiasmo e la sua determinazione. “Sarebbe magico affrontare Carlitos qui. Penso che stia portando il tennis a un altro livello, quello che fa in campo è eccezionale. Ho già detto che sogno di giocare contro di lui. Sono un agonista nato: finché sarò in attività, affronterò ogni partita con la voglia di vincere e credendo di potercela fare. Esigerò sempre il massimo da me stesso. È questo che mi ha portato a raggiungere grandi successi e a continuare a giocare oggi”, ha rivelato il campione. Ha inoltre fornito una spiegazione della sua scelta di accettare la wild card: “Non ho richiesto una wild card perché affrontare lunghi viaggi dopo tanti anni nel circuito non è facile.

Sentivo che, se volevo completare un’intera stagione agonistica, dovevo preservare il mio corpo e la mia mente”.

L'evoluzione fisica del tennis: il punto di vista di Wawrinka

Wawrinka ha posto l’accento su come il tennis sia cambiato radicalmente negli ultimi anni, attribuendo un ruolo centrale all’aspetto fisico e alle modifiche introdotte nel materiale di gioco. “Hanno completamente cambiato lo sport per via delle palline. Tutto è diventato più fisico e più uniforme su tutte le superfici. È difficile introdurre variazioni tattiche nel tennis di oggi”, ha affermato. Secondo il campione svizzero, questa trasformazione ha reso il gioco notevolmente più impegnativo dal punto di vista atletico e meno aperto alle strategie individuali, privilegiando la potenza e la resistenza.

Il percorso a Montecarlo e le sfide agonistiche

Attualmente al numero 98 del ranking ATP, Stan Wawrinka si trova di fronte a una sfida impegnativa contro Sebastian Baez, specialista della terra battuta e attualmente numero 50 al mondo. I due si sono già affrontati in gennaio nella United Cup, dove l’argentino ha avuto la meglio. L’elvetico, reduce da una sconfitta al Challenger di Napoli contro Matteo Martineau, cerca ora di ritrovare il suo miglior tennis proprio su una superficie che in passato gli ha regalato grandi soddisfazioni. Il torneo di Montecarlo rappresenta per Wawrinka non solo un’occasione di confronto con i migliori atleti del circuito, ma anche un momento per riflettere sull’evoluzione di uno sport che continua a cambiare e a richiedere nuove risorse fisiche e mentali agli atleti.