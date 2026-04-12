A trentanove anni, Stan Wawrinka si appresta a vivere la sua ultima stagione da professionista nel circuito mondiale del tennis. Il campione svizzero, noto per la sua resilienza e capacità di reinventarsi, ha condiviso le sue riflessioni sul presente e sul futuro dello sport. Wawrinka ha sottolineato il suo approccio ancora guidato dalla voglia di competere: "Cerco di trovare il modo di divertirmi e di continuare a mettermi alla prova. Non gioco solo per dire addio", ha affermato, ribadendo l'obiettivo di vincere partite e concludere la carriera tra i primi cento del ranking ATP, un traguardo che considera un sogno.

La sua carriera è stata un percorso di pazienza, evoluzione costante e una mentalità orientata al miglioramento. Ha ricordato l'importanza del lavoro quotidiano e dei sacrifici giovanili: "Tutta la fiducia deriva dal lavoro quotidiano. Da giovane, ho sacrificato tornei per migliorare", ha spiegato, evidenziando la crescita personale come obiettivo centrale. Il confronto con i migliori è stato cruciale: "Quando giochi contro il numero uno, senti meno pressione", ha dichiarato, evidenziando come le grandi sfide abbiano stimolato la sua crescita.

Il futuro del rovescio a una mano e l'elogio a Musetti

Uno dei temi più sentiti da Wawrinka è il rovescio a una mano, colpo distintivo del suo repertorio.

Il tennista elvetico è convinto che questo stile non scomparirà: "Ci saranno sempre giocatori con quello stile", ha affermato, citando Lorenzo Musetti come uno dei principali eredi. Il gioco, secondo Wawrinka, è cambiato molto negli ultimi anni, anche a causa delle nuove palline, ma il fascino del rovescio a una mano resta intatto.

In occasione della sua partecipazione agli Internazionali di Tennis Città di Perugia, Wawrinka ha ribadito l'apprezzamento per Lorenzo Musetti, attualmente tra i primi dieci al mondo. "Il futuro del rovescio a una mano? A questi livelli non è facile giocarlo, ma non morirà. Ce ne sono di fantastici da vedere come quello di Musetti", ha dichiarato il campione svizzero, confermando la fiducia nella continuità di questo colpo nel tennis moderno.

Wawrinka, attuale numero 155 del ranking, ha espresso la volontà di tornare tra i primi cento e ha ringraziato per la wild card a Perugia. "Sogni e obiettivi si creano quotidianamente. Magari scendo in campo con qualche limite in più rispetto al passato, ma amo il tennis ed è sufficiente per fare del mio meglio", ha concluso, evidenziando la passione che lo anima ancora.