Il FIA World Endurance Championship riparte con la 6 Ore di Imola, primo appuntamento dopo il rinvio della 1812 km del Qatar. Trentacinque vetture di quattordici costruttori sono attese, numero destinato a crescere per la 24 Ore di Le Mans, che includerà anche le ORECA 07 Gibson LMP2. La Ferrari si presenta come la squadra da battere, forte dei titoli piloti e costruttori 2025 e del successo a Le Mans. Il marchio di Maranello sarà l'unico a schierare tre vetture: due ufficiali (n. 50 e n. 51) con formazioni invariate (Pier Guidi, Calado, Giovinazzi; Molina, Nielsen, Fuoco) e la privata n.

83 di AF Corse, che conferma Ye, Kubica e Hanson.

Tra le Hypercar, spicca l'assenza di Porsche Motorsport, concentrata sull'IMSA e la Formula E. Al suo posto, debutta Genesis, brand di lusso Hyundai, con due GMR-001 e piloti di rilievo come André Lotterer e Matthieu Jaminet, tutti con esperienza nel FIA WEC. Alpine rinnova la formazione con Antonio Felix Da Costa e Victor Martins. La Toyota introduce la nuova TR010 Hybrid con aggiornamenti aerodinamici e conferma gli equipaggi. Anche BMW e Cadillac presentano le rispettive M Hybrid V8 e V-Series.R, impegnate per la prima volta nel Mondiale. Peugeot, con la 9X8 EVO, introduce Nick Cassidy e Theo Porchaire. L'Aston Martin Valkyrie di Heart of Racing conferma i suoi equipaggi.

Imola, sostenibilità e la sfida del campionato

La classe LMGT3 si preannuncia combattuta con 18 vetture. Il WEC si conferma laboratorio tecnologico per la sostenibilità: Michelin introduce per il 2026 pneumatici con circa il 50% di materiali rinnovabili e riciclati. Imola, con il suo circuito tecnico di 4,9 km, è il teatro ideale per l'avvio della stagione, privilegiando il ritmo. Il progetto "Autodromo in città" trasforma il centro storico in un'estensione del paddock, con eventi e incontri. Il dirigibile Goodyear tornerà. Il campionato vive una fase di crescita grazie all'equilibrio regolamentare. Il Prologo a Imola sarà il primo banco di prova. La Ferrari, forte del titolo, dovrà difendersi dagli attacchi di Toyota, Cadillac, Alpine, BMW, Peugeot, Aston Martin e dei nuovi arrivati Genesis, in una stagione di grandi sfide.