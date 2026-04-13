Il FIA World Endurance Championship 2026 si preannuncia ricco di emozioni, con la classe LMGT3 che si conferma protagonista. Diciotto vetture saranno ai nastri di partenza, lo stesso numero della stagione precedente, ma con importanti novità. La categoria, che affianca le prestigiose Hypercar, vedrà l'introduzione di modelli evoluti come la Ferrari 296 GT3 EVO, la Porsche 992 GT3-R EVO e la Ford Mustang GT3 EVO, promettendo sfide ancora più avvincenti tra i team e gli equipaggi.

Tra le scuderie, Ferrari, in collaborazione con AF Corse, si distingue per aver mantenuto inalterate le proprie formazioni rispetto alla stagione 2025.

Sulla vettura numero 21, che si è classificata seconda nel Mondiale e alla 24 Ore di Le Mans, scenderanno in pista François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera. L'altra vettura del team, la numero 54, sarà invece affidata a Francesco Castellacci, Thomas Flohr e Davide Rigon.

Porsche e BMW: tra conferme e nuovi volti

La Porsche si candida nuovamente al ruolo di favorita, forte dei due titoli piloti e delle due vittorie ottenute nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans. A bordo della vettura numero 92 ritroveremo Richard Lietz e Riccardo Pera, che si alterneranno con Yasser Shahin, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024 in LMGT3 e di ritorno nella squadra di Olaf Manthey dopo un'esperienza con BMW. Sulla numero 91, invece, farà il suo debutto Ayhancan Güven, campione DTM 2025, affiancato da James Cottingham e Timur Boguslavskiy.

Anche il team WRT, sotto la guida di Vincent Vosse, si prepara con importanti schieramenti. La squadra riaccoglie Darren Leung, che formerà l'equipaggio 2023 sulla BMW M4 GT3 EVO numero 32 insieme ad Augusto Farfus e Sean Gelael. La seconda BMW M4 GT3 EVO, contraddistinta dal numero 69, sarà affidata a Anthony McIntosh, Parker Thompson e Dan Harper, subentrando alla vettura numero 46 precedentemente guidata da Valentino Rossi.

Tra le novità, Garage 59 farà il suo debutto nel Mondiale, prendendo il posto di United Autosports, che ha deciso di ridurre i propri programmi in vista del passaggio alla categoria Hypercar nel 2027. La nuova squadra schiererà due equipaggi: sulla vettura numero 10 correranno Antares Au, Tom Fleming e Marvin Kirchhöfer; mentre la numero 58 sarà affidata a Finn Gehsitz, Benjamin Goethe e Alexander West.

Corvette, Lexus e Aston Martin: nuovi assetti e ritorni

Il campione del mondo LMGTE AM, Nicky Catsburg, farà il suo ritorno nella classe LMGT3 a bordo della Corvette numero 33 del team TF Sport, affiancato da Ben Keating e Jonny Edgar. Tuttavia, Keating sarà costretto a saltare la 6 Ore di Imola e la 6 Ore di Spa-Francorchamps a causa di un infortunio, e verrà sostituito da Blake McDonald. La seconda Corvette, la numero 34, nota come ‘Racing Team Turkey by TF’, vedrà al volante Salih Yoluc, Charlie Eastwood e Peter Dempsey.

Tom van Rompuy, dopo due stagioni con TF Sport, cambia casacca e si unirà al team Akkodis ASP Lexus, dove correrà al fianco di Esteban Masson e Hadrien David. Lexus schiererà anche una vettura gemella, la numero 87, con un equipaggio composto da José Maria Lopez, Petru Umbrarescu e Clemens Schmid, piloti che hanno già trionfato nella 6 Ore di San Paolo e nella 8 Ore del Bahrain nel 2025.

Si dovrà invece attendere ancora un anno per il debutto della nuova Toyota GR GT3.

L'Aston Martin, con il team Heart of Racing, raddoppia la sua presenza in pista rispetto alle stagioni precedenti, schierando ben due Vantage AMR GT3 EVO. Il titolare del team, Ian James, guiderà la vettura numero 27 insieme a Zach Robichon e Mattia Drudi. Sulla vettura gemella, la numero 23, saranno invece al volante Gary Newell, Eduardo Barrichello e Jonny Adam.

La lista provvisoria FIA: dettagli e piloti Hypercar

La lista provvisoria FIA per la stagione 2026 conferma i diciotto equipaggi della classe LMGT3 e offre ulteriori dettagli sulle squadre e i costruttori partecipanti. L'elenco ufficiale sottolinea la presenza di marchi di prestigio come Aston Martin, Toyota, BMW, Porsche e Ferrari.

Vengono inoltre confermati piloti di spicco nella categoria Hypercar, tra cui Harry Tincknell, Alex Riberas, Mike Conway, Kamui Kobayashi e Sébastien Buemi, a riprova dell'elevato livello competitivo che caratterizzerà il campionato.