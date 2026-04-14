L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara ad accogliere l'apertura della nuova stagione del FIA World Endurance Championship (WEC), un evento che promette grande spettacolo e adrenalina. Hypercar e LMGT3 sono pronte a scendere in pista per la prima delle otto tappe previste dal calendario, segnando l'inizio di un percorso che si concluderà in Bahrain nel mese di novembre. Questa edizione rappresenta la terza volta che la 6 Ore di Imola ospita la competizione, avendo assunto il ruolo di sede italiana dal 2024, in sostituzione del circuito di Monza.

La settimana del Mondiale Endurance prende il via ufficialmente con il Prologo, un test collettivo che si svolge oggi, martedì, a porte chiuse. Le due sessioni di prova sono riservate esclusivamente agli addetti ai lavori, permettendo ai team di affinare le strategie e testare le vetture in vista della gara. Originariamente programmato in Medio Oriente, il Prologo è stato riallocato a Imola in seguito alla cancellazione della gara in Qatar, un cambiamento che ha concentrato l'attenzione sull'impianto emiliano. La giornata di domani, mercoledì, sarà interamente dedicata alle operazioni tecniche fondamentali, tra cui la pesatura dei piloti, sessioni fotografiche e riprese video, attività cruciali per l'inizio di ogni stagione che vengono recuperate a Imola.

Giovedì, invece, i piloti avranno l'opportunità di prendere confidenza con il tracciato attraverso una ricognizione a piedi, un momento essenziale per studiare ogni curva e rettilineo. Successivamente, si sposteranno in piazza Matteotti per la presentazione ufficiale e la foto di gruppo, prima di partecipare al briefing pre-weekend nella vicina sala BCC (Cinema Centrale), dove verranno discussi gli ultimi dettagli.

Ferrari in cerca di conferma e il debutto di Genesis

I riflettori sono puntati sulla Ferrari, che si presenta ad Imola con l'obiettivo di replicare il trionfo dell'edizione 2025. Lo scorso anno, la 499P numero 51, guidata dal trio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, si impose con autorità, un successo bissato poi a Spa-Francorchamps che si rivelò fondamentale per la conquista del titolo iridato.

La Rossa cercherà dunque di conquistare i primi, pesanti punti per le classifiche piloti e costruttori. Questa stagione segna anche un importante debutto: Genesis farà la sua prima apparizione assoluta nel WEC con l'inedita GMR-001. Il marchio coreano, che ha scelto ORECA per la realizzazione del suo prototipo, schiererà due equipaggi di alto livello: André Lotterer, Pipo Derani e Matthys Jaubert sulla vettura numero 17, e Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin e Daniel Juncadella sulla numero 19. Nel frattempo, BMW e Porsche si sono già distinte nelle categorie LMGT3 nelle stagioni precedenti, con i successi di WRT BMW e Manthey Porsche, rispettivamente.

Il programma del weekend e l'ambizioso obiettivo di presenze

Il programma del weekend si intensifica a partire da venerdì, con le prime due sessioni di prove libere in programma dalle 10:15 alle 11:45 e dalle 15:15 alle 16:45, momenti cruciali per i team per trovare il giusto assetto. Sabato mattina, dopo il terzo turno di libere (10:30-11:30), l'attenzione si sposterà sulle qualifiche (15:10-15:22) e sulla spettacolare hyperpole (15:30-15:40), che definiranno la griglia di partenza. La serata di sabato offrirà un momento di svago e intrattenimento nella Fan zone dell'Autodromo, con l'atteso dj-set di Martin Solveig. Domenica, finalmente, sarà il giorno della gara: la 6 Ore di Imola prenderà il via alle 13:00, con la bandiera a scacchi prevista per le 19:00.

In pista si sfideranno 35 equipaggi e 14 marchi automobilistici, con la Ferrari che dovrà affrontare la forte concorrenza di Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot, BMW e Aston Martin. L'evento, che lo scorso anno ha registrato 65mila presenze nell'intero fine settimana (contro le 73mila del 2024), si pone quest'anno un obiettivo dichiarato dal Comune di Imola estremamente ambizioso: raggiungere la straordinaria quota di 100mila spettatori, a testimonianza del crescente interesse per il WEC e per la tappa imolese.