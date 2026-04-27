Il rientro in campo di Victor Wembanyama, dopo aver superato una commozione cerebrale, ha segnato un momento cruciale per i San Antonio Spurs. Il giovane talento francese ha guidato la sua squadra a una convincente vittoria per 114-93 sui Portland Trail Blazers, portando gli Spurs in vantaggio per 3-1 nella serie di playoff NBA. Wembanyama, che aveva dovuto abbandonare gara 2 e saltare gara 3, è tornato con una prestazione determinante: ha concluso la partita con 27 punti, 11 rimbalzi e sette stoppate, confermando il suo ruolo di elemento chiave per la franchigia texana.

San Antonio avrà l'opportunità di chiudere la serie già nella prossima sfida in casa.

La partita ha visto gli Spurs protagonisti di una notevole rimonta, superando uno svantaggio di 17 punti accumulato all'intervallo. Il punteggio si è riequilibrato sul 74 pari all'inizio dell'ultimo quarto, con i canestri di De'Aaron Fox e Keldon Johnson che si sono rivelati decisivi per il definitivo allungo. "Dobbiamo trovare le risposte prima di trovarci con le spalle al muro, ma questo dimostra anche la forza della nostra squadra nelle difficoltà. Restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda", ha commentato Wembanyama. L'incontro è stato inoltre caratterizzato da un momento di tensione tra Deni Avdija e Stephon Castle, entrambi sanzionati con un fallo tecnico.

Boston e Houston dominano le rispettive serie

Oltre al successo degli Spurs, la notte NBA ha registrato le nette affermazioni di altre due formazioni. I Boston Celtics hanno superato i Philadelphia 76ers con un eloquente 128-96, portando il loro vantaggio nella serie a 3-1. Protagonisti indiscussi sono stati Payton Pritchard, autore di 32 punti, e Jayson Tatum, che ha contribuito con 30. Con questa seconda vittoria consecutiva, i Celtics si avvicinano sempre più alle semifinali di Conference.

Nel frattempo, gli Houston Rockets hanno evitato l'eliminazione, battendo i Los Angeles Lakers per 115-96. Nonostante i 10 punti e 9 assist di LeBron James, il quintetto di Houston conduce ora la serie per 3-1 e avrà la possibilità di chiudere i conti nella prossima gara casalinga, mantenendo vive le proprie speranze nei playoff.

Toronto pareggia la serie contro Cleveland

Tra le altre sfide della serata, i Toronto Raptors hanno avuto la meglio sui Cleveland Cavaliers con il punteggio di 93-89, riuscendo a pareggiare la serie sul 2-2. I Cavaliers, guidati da James Harden con 20 punti, si trovavano in vantaggio di otto punti a metà dell'ultimo quarto, ma hanno ceduto nel finale sotto i colpi di Brandon Ingram e Scottie Barnes, entrambi autori di 23 punti. Il quadro dei playoff NBA si conferma dunque sempre più interessante, con diverse serie ancora aperte e numerosi protagonisti pronti a lasciare il segno nelle prossime decisive sfide.