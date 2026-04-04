Weronika Nowakowska, ex biathleta di alto livello e oggi imprenditrice e analista televisiva, ha espresso una riflessione sulle carriere prolungate nel biathlon. La polacca, medagliata ai Mondiali 2015, si è ritirata nel 2018, a meno di trentadue anni, una decisione precoce per l'epoca.

Nowakowska evidenzia come molti atleti tendano a prolungare la carriera oltre il necessario. La causa principale, secondo la sua analisi, è la paura della vita quotidiana post-ritiro: "Nel biathlon di oggi vedo tanti atleti che si trascinano più a lungo di quanto dovrebbero.

Probabilmente, perché hanno paura della vita di tutti i giorni. Bisogna pagare le bollette, magari c’è anche un mutuo. Poi si deve gestire una casa. Anche solo andare a fare la spesa o avere del tempo libero sono dinamiche aliene mentre sei un atleta professionista. Poi, a un certo punto, tutto si ferma e ti puoi trovare spaesato".

Transizione e consigli per il dopo-carriera

L’ex biathleta ha condiviso la propria esperienza: dopo il ritiro ha scelto di distaccarsi subito dall’ambito sportivo, aprendo un bar con la sorella. "Ho subito trovato uno scopo nella mia vita. Una motivazione differente dall’agonismo. È questo il consiglio che voglio dare a tutti gli atleti attualmente in attività. Cominciate a pensare adesso a cosa fare una volta terminata la vostra carriera.

Prima iniziate, più semplice sarà la transizione del post-ritiro".

La riflessione di Nowakowska include riferimenti a colleghi come Simon Eder, Anastasiya Kuzmina e Jakov Fak, ancora in attività oltre i quarant’anni. Ha citato anche chi ha saputo chiudere in gloria, come Dorothea Wierer o Lukas Hofer, competitivi fino a un’età avanzata.

Le riflessioni di altri campioni sul ritiro

Il tema della preparazione al ritiro è stato affrontato anche da altri grandi nomi del biathlon. Marte Olsbu Roeiseland e Paulina Batovska Fialkova, in una recente intervista, hanno sottolineato l’importanza dell'auto-ascolto per capire il momento giusto per smettere. "Devi essere in connessione con te stesso. Se allenarti e gareggiare non ti rende più felice, forse è il momento di fermarsi", ha dichiarato Roeiseland.

Batovska Fialkova ha aggiunto che la vita fuori dallo sport può diventare prioritaria e che la preparazione anticipata facilita la transizione: "Credo profondamente che sia meglio prepararsi in anticipo; questo è il mio suggerimento a ogni atleta".

Per tutti questi campioni, il biathlon resta una componente essenziale della propria identità, anche dopo il ritiro, da vivere come una nuova fase della vita, con consapevolezza e progettualità.