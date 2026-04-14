World Aquatics, la Federazione internazionale del nuoto, ha ufficialmente revocato le sanzioni che impedivano agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con i propri inni e bandiere nelle competizioni internazionali. Questa decisione segna una svolta significativa rispetto alle restrizioni imposte dopo l’invasione dell’Ucraina, quando i rappresentanti di questi Paesi erano stati costretti a partecipare come neutrali.

La nuova posizione di World Aquatics segue l’esempio di altre federazioni internazionali, come quelle di ginnastica e judo, che avevano già permesso agli atleti di Russia e Bielorussia di competere con i propri simboli nazionali.

La federazione ha motivato la scelta con il superamento di rigidi criteri di controllo antidoping: almeno quattro test consecutivi per ciascun atleta, oltre a oltre settecento screening effettuati dall’International Testing Agency e dall’Aquatics Integrity Unit. Il presidente di World Aquatics, Husain Al Musallam, ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni, World Aquatics e l’AQIU hanno contribuito con successo a garantire che i conflitti rimangano al di fuori delle sedi delle competizioni sportive. Siamo determinati a garantire che piscine e acque libere restino luoghi in cui atleti di tutte le nazioni possano riunirsi in competizioni pacifiche”.

Reazioni e contesto internazionale

La decisione di World Aquatics ha suscitato reazioni contrastanti.

In Russia la notizia è stata accolta con favore, mentre in Ucraina ha generato forte indignazione. Atleti ucraini hanno definito la scelta “inaccettabile e vergognosa”, sottolineando come la federazione internazionale abbia ignorato le difficoltà e gli attacchi subiti dalle strutture sportive ucraine. La questione si inserisce in un quadro più ampio di progressiva riabilitazione degli atleti russi e bielorussi nello sport internazionale, con la prospettiva di una possibile partecipazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Nel frattempo, la decisione di World Aquatics coincide con il boicottaggio di una partita di Coppa del Mondo di pallanuoto da parte della squadra ucraina contro una formazione russa ancora iscritta come neutrale.

Il dibattito resta acceso anche in seno al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che in precedenza aveva raccomandato l’allentamento delle restrizioni per le competizioni giovanili. Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha già consentito la presenza di atleti russi con bandiera e inno ai propri Giochi di marzo 2026.

Implicazioni per il futuro delle competizioni acquatiche

La revoca delle sanzioni da parte di World Aquatics rappresenta un passo verso la normalizzazione della presenza di Russia e Bielorussia nelle principali manifestazioni sportive. L’organizzazione ha ribadito l’impegno a garantire condizioni di competizione uguali per tutti, sottolineando il ruolo dello sport come luogo di incontro pacifico tra nazioni.

Tuttavia, la scelta continua a dividere la comunità sportiva internazionale, tra chi la vede come un segnale di apertura e chi teme possa favorire la propaganda e aumentare le tensioni politiche all’interno delle arene sportive.