World Athletics ha respinto le richieste di cambio di nazionalità presentate da undici atleti di spicco internazionale, che ambivano a rappresentare la Turchia nelle maggiori competizioni mondiali. Questa decisione, che ha generato un notevole scossone nel mondo dell'atletica, riguarda figure di altissimo profilo. Tra gli sportivi coinvolti figurano nomi eccellenti come Rojé Stona, campione olimpico di Parigi 2024 nel lancio del disco, Wayne Pinnock, medaglia d'argento olimpica nel salto in lungo, Rajindra Campbell, bronzo olimpico nel getto del peso, Jaydon Hibbert, primatista mondiale U20 nel salto triplo, e Brigid Kosgei, ex primatista mondiale di maratona.

La notizia ha un impatto significativo, soprattutto considerando il calibro degli atleti coinvolti.

La commissione di revisione della nazionalità di World Athletics ha motivato il suo diniego, ritenendo che le richieste fossero parte di una strategia di reclutamento coordinata dal governo turco, attuata attraverso un club statale. Questo approccio, secondo l'organismo internazionale, si pone in netto contrasto con i principi fondamentali che mirano a salvaguardare la credibilità delle competizioni internazionali, a incentivare lo sviluppo dei talenti nazionali e a mantenere la fiducia tra gli atleti. La decisione sottolinea che "approvare il trasferimento comprometterebbe imperativi fondamentali del Consiglio, incluso proteggere la credibilità delle competizioni nazionali rappresentative e impedire il reclutamento sistematico di atleti dall’estero per la rappresentanza olimpica".

Questa presa di posizione evidenzia la volontà di World Athletics di tutelare l'integrità sportiva.

Gli atleti interessati e le implicazioni

Oltre ai già menzionati Stona, Pinnock, Campbell, Hibbert e Kosgei, la lista completa degli atleti a cui è stato negato il cambio di nazionalità include Catherine Relin Amang’ole, Brian Kibor, Ronald Kwemoi, Nelvin Jepkemboi (tutti provenienti dal Kenya), Favour Ofili (Nigeria) e Sophia Yakushina (Russia). Nonostante questi sportivi abbiano ottenuto la cittadinanza turca e, in alcuni casi, abbiano sottoscritto lucrativi contratti con club locali, non potranno rappresentare ufficialmente la Turchia in eventi di portata internazionale come i Campionati del Mondo o i Giochi Olimpici.

Tuttavia, è importante notare che rimane loro la possibilità di partecipare a gare individuali o di competere sotto l'egida di un club, mantenendo così una presenza nel circuito agonistico.

Il percorso di ricorso e il dibattito aperto

La decisione emessa da World Athletics non è da considerarsi definitiva. Gli atleti coinvolti hanno infatti la possibilità di presentare un ricorso formale al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS), l'organo giurisdizionale sportivo di ultima istanza. Questa vicenda ha riacceso il dibattito globale sul delicato tema della naturalizzazione e del reclutamento di atleti stranieri da parte delle federazioni nazionali. Una pratica che, negli ultimi anni, ha sollevato seri interrogativi circa la tutela dell’integrità delle competizioni e l'importanza dello sviluppo dei vivai locali.

La ferma posizione assunta da World Athletics mira a rafforzare la trasparenza e la correttezza nei processi di rappresentanza internazionale, evidenziando la necessità di stabilire regole chiare e inequivocabili per prevenire derive che potrebbero compromettere la fiducia nell'intero sistema sportivo globale.