World Athletics ha annunciato una decisione storica che rivoluzionerà il panorama dell'atletica leggera: la maratona non farà più parte dei Mondiali di atletica a partire dal 2030. Questa notizia segna una svolta epocale per la Regina degli Sport e per una delle sue gare più iconiche. Dal 2030, la 42 chilometri avrà un campionato iridato dedicato, separandosi dalla rassegna principale.

La maratona rimarrà nel programma dei Mondiali di atletica per le edizioni del 2027 e del 2029, per poi traslocare in una nuova rassegna iridata. World Athletics ha istituito i Campionati Mondiali di Maratona, un appuntamento annuale con gare maschili e femminili alternate.

Nel calendario internazionale continueranno a figurare anche i Mondiali di corsa su strada. Resta da chiarire se la marcia seguirà lo stesso destino, una possibilità suggerita dalla logica della riforma.

La visione di World Athletics e le parole di Sebastian Coe

La scelta di scorporare la maratona dal programma dei Mondiali di atletica mira a valorizzare ulteriormente la disciplina, offrendo un evento mondiale specifico che celebri sia le massime prestazioni sia la partecipazione di massa. Sebastian Coe, presidente di World Athletics, ha dichiarato: “Pochi eventi sportivi hanno il peso e la risonanza della maratona; essa rappresenta sia una prova delle massime prestazioni sia una celebrazione della partecipazione di massa.

È un’occasione per creare una celebrazione mondiale dedicata, che ne onori il patrimonio storico e dia forma a un campionato moderno che rifletta la portata e lo spirito della comunità mondiale dei corridori. La maratona è uno degli eventi più universali nello sport, e Atene ne è la patria spirituale.”

In linea con questa visione, World Athletics ha confermato l’avvio di colloqui esplorativi con Atene per ospitare la prima edizione dei Mondiali di maratona nel 2030, rafforzando il legame simbolico tra la capitale greca e la storia della disciplina.

Il nuovo calendario internazionale e le sue implicazioni

L'istituzione di un campionato mondiale autonomo per la maratona comporterà una significativa riorganizzazione del calendario internazionale dell'atletica.

L'alternanza annuale delle gare maschili e femminili potrebbe introdurre complessità, anche perché i Mondiali di corsa su strada rimarranno in programma. Atleti e appassionati dovranno quindi adattarsi a un nuovo assetto, pensato per conferire maggiore visibilità e centralità alla maratona, pur separandola dal contesto tradizionale dei Mondiali di atletica.

Dettagli su qualificazioni o l'eventuale esclusione di altre distanze su strada, come la marcia, non sono stati ancora forniti. Tuttavia, la decisione di World Athletics rappresenta un cambiamento profondo, destinato a ridefinire il panorama dell'atletica mondiale nei prossimi anni.