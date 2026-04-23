L’Italia ha affrontato una giornata decisamente impegnativa nella prima tappa della World Boxing Cup, in corso a Foz Do Iguaçu, in Brasile. La terza giornata di incontri ha visto salire sul ring cinque pugili azzurri, ma purtroppo nessuno è riuscito a superare la fase degli ottavi di finale, segnando un momento di difficoltà per la spedizione tricolore.

Tra i protagonisti della spedizione, Gianluigi Malanga, impegnato nella categoria fino a 70 kg, si è arreso al francese Traoré con una split decision (3-2), un verdetto che ha interrotto la sua corsa agli ottavi.

Stessa sorte per Michele Baldassi, battuto con verdetto unanime dal canadese Al Ahmadieh nella categoria 60 kg, e per Rebecca Nicoli, sconfitta sempre con verdetto unanime dalla cinese Yu Tian nella medesima categoria. Tutti e tre gli atleti hanno visto così sfumare l'accesso ai quarti di finale.

Le eliminazioni di Attrattivo e Tumminello

La serie di eliminazioni agli ottavi ha coinvolto anche altri due pugili italiani. Salvatore Attrattivo, nella categoria fino a 50 kg, è stato protagonista di un incontro particolarmente controverso contro l'armeno Garboyan. Dopo un'interruzione al primo round per una ferita dell'avversario, la vittoria era stata inizialmente assegnata all'italiano per RSCI.

Tuttavia, il verdetto è stato poi ribaltato, convertendosi in un successo di misura per l'armeno con una split decision (3-2), un esito che ha lasciato l'amaro in bocca alla delegazione azzurra. Anche Gerlando Tumminello, tra gli 80 kg, ha dovuto arrendersi, battuto con un netto 5-0 dal croato Veocic, concludendo anch'egli la sua avventura agli ottavi di finale.

La giornata di mercoledì si è quindi rivelata particolarmente ostica per i colori italiani, con tutti i pugili impegnati che non sono riusciti a proseguire nel torneo, evidenziando la durezza e l'alto livello della competizione internazionale in terra brasiliana.

Le prossime sfide e il contesto internazionale

Nonostante le difficoltà incontrate, l'Italia guarda ai prossimi appuntamenti con rinnovata speranza.

Tra la serata di giovedì 23 e la notte italiana di venerdì 24 aprile, quattro atleti azzurri cercheranno il riscatto e l'accesso ai turni successivi. Nei quarti di finale, Melissa Gemini (75 kg) affronterà la brasiliana Santos e Dean Chime (90 kg) sfiderà l'inglese Scott. Negli ottavi di finale, invece, saranno impegnati Martina Vassallo (51 kg) contro la cinese Xinyu e Davide Fiore (65 kg) contro lo spagnolo Oier. Questi incontri rappresentano nuove e importanti opportunità per la squadra italiana di dimostrare il proprio valore.

La World Boxing Cup di Foz Do Iguaçu è un evento di ampio respiro internazionale, che vede la partecipazione di quasi 400 atleti provenienti da 50 Paesi. Nelle fasi iniziali della competizione, la squadra italiana aveva già dimostrato la propria forza conquistando ben cinque vittorie, un dato che sottolinea la competitività degli azzurri e la loro capacità di confrontarsi ai massimi livelli, nonostante la battuta d'arresto registrata nella terza giornata di gare.