La prima giornata della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, svoltasi ad Alessandropoli, in Grecia, ha visto sfide intense e risultati che delineano i primi equilibri. Nel Gruppo B, la Croazia ha dimostrato una netta superiorità sugli Stati Uniti, imponendosi con un perentorio 16-7, mentre l'Italia ha conquistato una vittoria importante contro la Spagna per 12-10. Nel Gruppo A, la Serbia ha superato i Paesi Bassi per 15-11, e l'Ungheria ha avuto la meglio sulla Grecia con un combattuto 13-12.

Dominio Croato nel Gruppo B

Nel Gruppo B, la Croazia ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute dell'incontro contro gli Stati Uniti.

Il primo quarto si è chiuso con un significativo vantaggio croato di 4-1, un divario che è stato ulteriormente ampliato fino al 9-2 di metà gara, evidenziando una supremazia tecnica e tattica. La squadra balcanica ha continuato a gestire il match con autorità, portandosi sul 13-5 nella terza frazione e chiudendo l'incontro con il risultato finale di 16-7. Una prestazione che ha sottolineato la forza della Croazia in questa competizione.

Vittorie per Serbia e Ungheria nel Gruppo A

Nel Gruppo A, la Serbia ha affrontato i Paesi Bassi in una partita che ha richiesto un allungo decisivo nell'ultimo quarto per essere risolta. I balcanici erano in vantaggio per 5-4 dopo il primo periodo, mantenendo un minimo scarto di 7-6 a metà gara e 11-10 all'ultimo intervallo.

Solo nel finale, la Serbia è riuscita a imporre il proprio gioco, chiudendo la sfida con un punteggio di 15-11 e conquistando i primi tre punti.

L'altra sfida del Gruppo A ha visto l'Ungheria prevalere sui padroni di casa ellenici in un match estremamente equilibrato e avvincente, terminato 13-12. I magiari avevano chiuso il primo quarto in vantaggio per 3-2, ma la Grecia ha saputo reagire e ribaltare il risultato nel secondo periodo, portandosi a condurre sul 6-7. La parità è stata ristabilita sul 10-10 all'ultima pausa, con l'esito della partita rimasto incerto fino all'ultimo. Lo spunto vincente è arrivato dall'Ungheria, che con determinazione ha siglato la vittoria.

Le Classifiche Dopo la Prima Giornata

Al termine della prima giornata di gare, le classifiche dei gironi si presentano così: nel Gruppo A, la Serbia e l'Ungheria guidano con 3 punti ciascuna, mentre Grecia e Paesi Bassi si trovano a quota zero. Nel Gruppo B, la Croazia e l'Italia occupano la prima posizione, entrambe con 3 punti, lasciando Spagna e Stati Uniti ancora a secco di punti.

Prospettive e Cammino verso la Superfinal

Questa fase della World Cup 2026 ad Alessandropoli riveste un'importanza cruciale in vista della Superfinal di luglio, che si terrà a Sydney, in Australia. Solo le prime cinque squadre della Division 1, infatti, accederanno a questo prestigioso appuntamento. Le prestazioni iniziali sono quindi fondamentali per le ambizioni di qualificazione.

La netta vittoria della Croazia la candida fin da subito tra le formazioni favorite per il prosieguo del torneo, mentre Serbia e Ungheria hanno confermato la loro consueta solidità e il loro ruolo di protagoniste nel panorama internazionale della pallanuoto, ponendo le basi per un percorso promettente.