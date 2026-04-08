Il Settebello si conferma protagonista assoluto nella fase preliminare della World Cup di pallanuoto maschile, in corso ad Alessandropoli, in Grecia. La nazionale italiana ha chiuso il girone con un percorso netto, battendo la Croazia nell’ultima giornata e conquistando così il pass per le Super Final che si disputeranno a Sydney, in Australia, a fine giugno. Gli azzurri sono stati l’unica squadra a chiudere a punteggio pieno, dimostrando solidità e continuità di rendimento contro avversarie di alto livello.

Con l'Italia, anche altre tre nazionali hanno staccato il biglietto per le fasi finali.

Nel Gruppo B, oltre agli azzurri, la Spagna ha dominato gli Stati Uniti con un netto 15-8, assicurandosi il secondo posto nel raggruppamento. Nel Gruppo A, invece, sono state l'Ungheria e la Grecia a conquistare la qualificazione: la formazione magiara ha superato la Serbia per 12-10, mentre i padroni di casa greci hanno avuto la meglio sull’Olanda con un convincente 14-11.

Il quadro delle qualificazioni: risultati e classifiche

La terza e ultima giornata della fase a gironi ha offerto sfide combattute e risultati che hanno delineato con chiarezza il valore delle squadre qualificate. Nel Gruppo A, l’Ungheria ha chiuso in testa con otto punti, seguita dalla Grecia a sei, dalla Serbia a tre e dall’Olanda a uno.

Nel Gruppo B, l’Italia ha dominato con nove punti, davanti alla Spagna con sei, alla Croazia con tre e agli Stati Uniti ancora fermi a zero. Questi esiti hanno definito le nazionali che si contenderanno il titolo mondiale nelle Super Final di Sydney.

Il cammino degli azzurri è stato caratterizzato da prestazioni estremamente convincenti, culminate nella decisiva vittoria contro la Croazia. La squadra italiana ha saputo gestire con maestria i momenti chiave di ogni partita, mantenendo sempre il controllo del gioco e dimostrando una grande compattezza sia in fase offensiva che difensiva, elementi cruciali per il successo in un torneo di tale portata.

La vittoria inaugurale contro la Spagna

L’avventura del Settebello nella World Cup 2026 era iniziata con una vittoria di grande prestigio proprio contro la Spagna, superata per 12-10.

Quella gara, valida per la prima giornata del Gruppo B, si è rivelata ricca di emozioni e continui capovolgimenti di fronte, mettendo subito alla prova la tempra degli azzurri. La nazionale italiana ha risposto colpo su colpo agli attacchi degli iberici, con marcature decisive di Bruni, Di Somma, Dolce, Carnesecchi, Alesiani, Ferrero e Guerrato, quest'ultimo autore del gol che ha sigillato il 12-10 finale. Il successo inaugurale ha infuso grande fiducia negli azzurri, che hanno poi proseguito il loro percorso con altrettanta determinazione contro Croazia e Stati Uniti, garantendosi così la qualificazione alla fase finale.

Il cammino del Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 si conferma quindi di altissimo livello, con la squadra italiana ora pronta a giocarsi le proprie carte nelle Super Final di Sydney contro le migliori formazioni del panorama internazionale, con l'obiettivo di conquistare il titolo mondiale.