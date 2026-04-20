La prima giornata delle qualificazioni al WTA 1000 di Madrid si è conclusa con un bilancio misto per le tenniste italiane. Delle quattro azzurre scese in campo, solo la giovane Tyra Grant è riuscita a superare il primo turno, garantendosi un posto nel decisivo spareggio per l'accesso al tabellone principale. Per Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio, invece, il cammino nel prestigioso torneo sulla terra rossa spagnola si è interrotto prematuramente.

Tyra Grant, una vittoria di prestigio contro una Top 100

La diciottenne romana Tyra Grant, ammessa al torneo grazie a una wild card, ha senza dubbio firmato la prestazione più rilevante della giornata.

Con una dimostrazione di grande carattere e talento, ha superato in due set la slovena Veronika Erjavec, attuale numero 96 del mondo e quindicesima testa di serie del tabellone cadetto. Il punteggio finale di 7-6 (7-5) 7-5 testimonia la combattività del match, durato quasi due ore sui campi della Caja Mágica.

La vittoria assume un significato ancora maggiore considerando la capacità di Grant di rimontare situazioni complesse: nel primo set, ha recuperato da uno svantaggio di 3-5, imponendosi poi al tie-break, mentre nel secondo parziale ha ribaltato un iniziale 0-2. Questa solida prestazione la proietta ora verso il secondo e ultimo turno di qualificazione, dove affronterà l'ungherese Panna Udvardy, numero 78 WTA e quarta testa di serie delle qualificazioni.

Il confronto con Udvardy sarà decisivo per conquistare un posto nel main draw del torneo.

Le altre azzurre si fermano al primo ostacolo

Meno fortunate sono state le altre tre rappresentanti italiane, tutte eliminate al loro esordio. Nuria Brancaccio ha lottato strenuamente in un match molto equilibrato contro la russa Anna Blinkova, numero 89 del ranking mondiale, cedendo solo al terzo set con il punteggio di 6-7 (6-8) 7-5 6-4, dopo una battaglia intensa.

Per Lucrezia Stefanini, l'incontro è stato decisamente più ostico: è stata nettamente superata dall'ucraina Yulia Starodubtseva, numero 53 del mondo, che si è imposta con un perentorio 6-0 6-1, dimostrando una superiorità schiacciante. Infine, Martina Trevisan non è riuscita a trovare la chiave per contrastare l'austriaca Sinja Kraus, numero 104 WTA, perdendo in due set con il risultato di 6-3 6-2.