Il torneo WTA di Rouen ha vissuto una giornata ricca di emozioni e colpi di scena, con la disputa dei quarti di finale che hanno delineato il quadro delle semifinaliste. La grande sorpresa della settimana, Veronika Podrez, ha continuato la sua straordinaria corsa, conquistando un posto tra le migliori quattro sulla terra francese. Insieme a lei, hanno staccato il pass per la semifinale anche le prime due teste di serie del tabellone, l’ucraina Marta Kostyuk e la romena Sorana Cirstea, confermando il loro status di favorite.

La giornata si è aperta con la solida prestazione della veterana Tatjana Maria, numero 63 del ranking mondiale, che ha superato la russa Iryna Shymanovich, numero 184 WTA, con il punteggio di 7-6(5) 6-2.

L'incontro, durato un’ora e cinquanta minuti, ha visto la tedesca gestire con grande esperienza i momenti chiave: dopo un primo set combattuto e risolto al tie-break, Maria ha dominato la seconda frazione grazie a due break consecutivi, chiudendo la pratica con autorevolezza.

La favola di Veronika Podrez continua

La vera favola di questo WTA Rouen è quella di Veronika Podrez. La giocatrice ucraina, proveniente dalle qualificazioni, ha continuato a stupire, eliminando la britannica Katie Boulter, numero 64 WTA, con un netto 6-4 6-1 in appena un’ora e diciotto minuti. Il primo parziale è stato caratterizzato da ben sette break in dieci giochi, ma Podrez ha dimostrato sangue freddo, strappando il servizio decisivo nel nono gioco e chiudendo sul 6-4 alla prima opportunità.

Nel secondo set, dopo l’1-1 iniziale, l’ucraina ha ingranato la marcia giusta, inanellando cinque giochi consecutivi e concretizzando il primo match point per un eloquente 6-1 finale, consolidando la sua inaspettata corsa verso la semifinale.

Kostyuk e Cirstea avanzano con determinazione

Nel match più lungo e combattuto della giornata, la testa di serie numero uno, Marta Kostyuk, ha avuto la meglio sulla statunitense Ann Li, quinta favorita del tabellone, con il punteggio di 6-0 6-7(4) 6-3 in due ore e quattro minuti. Dopo aver dominato la frazione di apertura, Kostyuk ha subito la reazione dell’avversaria nel secondo set, perso al tie-break. Tuttavia, l'ucraina ha saputo ritrovare la concentrazione nel terzo parziale, uscendo alla distanza e rimontando da un iniziale 1-3 con una serie di cinque giochi consecutivi che le hanno permesso di griffare il decisivo 6-3 e accedere alle semifinali.

In chiusura di programma, la testa di serie numero due, Sorana Cirstea, ha piegato l’ungherese Anna Bondar, numero 65 WTA, con il punteggio di 7-6(2) 6-2 in un’ora e quarantuno minuti. La romena, dopo aver fallito un set point nel primo parziale, ha dimostrato grande lucidità, dominando il tie-break. Nella seconda partita, Cirstea ha preso il largo con decisione, firmando il 6-2 conclusivo al primo set point e assicurandosi così un posto tra le migliori quattro del torneo.

Il cammino di Cirstea e Bondar

Il percorso di Sorana Cirstea verso i quarti di finale era stato facilitato dall’abbandono della cinese Xinyu Wang negli ottavi di finale, mentre Anna Bondar aveva superato l’ucraina Oleksandra Olinikova in tre set in un incontro precedente.

I precedenti tra la romena e la magiara vedevano già Cirstea in vantaggio con due vittorie, un dato che ha trovato conferma anche in questo confronto, sottolineando la sua superiorità storica nei confronti dell'avversaria ungherese.