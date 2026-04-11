Il mercato piloti MotoGP si mostra particolarmente dinamico, con Yamaha al centro delle attenzioni per le sue strategie future. La casa di Iwata starebbe pianificando un profondo rinnovamento della propria formazione per il 2027, puntando su due nomi di spicco: Jorge Martin e Ai Ogura.

Jorge Martin, attuale pilota Aprilia e già Campione del Mondo MotoGP, sarebbe vicino a un accordo che lo porterebbe a vestire i colori Yamaha a partire dalla stagione 2027. Questa scelta rappresenterebbe un colpo significativo per la scuderia giapponese, intenzionata a rilanciarsi nella nuova era della MotoGP, che vedrà l’introduzione dei motori 850cc.

Martin, dopo essere stato escluso dalla Ducati ufficiale, aveva scelto Aprilia per il 2025. Tuttavia, avrebbe già deciso di cambiare nuovamente squadra al termine del suo attuale contratto.

Il percorso di Martin con Aprilia è stato segnato da diverse difficoltà, tra infortuni e risultati altalenanti. Dopo aver conquistato il titolo MotoGP nel 2024 con Pramac, il suo debutto con Aprilia nel 2025 non ha prodotto i risultati sperati, anche a causa di incidenti in Qatar e Giappone. Durante la convalescenza, erano emerse voci su un possibile addio anticipato ad Aprilia per un cambio di team già nel 2026, ipotesi poi non concretizzatasi. L'apertura creata dal possibile trasferimento di Fabio Quartararo in Honda avrebbe ora spianato la strada all’arrivo di Martin in Yamaha dal 2027, segnando una nuova fase per il team giapponese.

La possibile aggiunta di Ai Ogura

Oltre a Martin, Yamaha starebbe valutando l’ingaggio di Ai Ogura, pilota giapponese Campione del Mondo Moto2 due anni fa e attualmente in forza al team Trackhouse. L’arrivo di Ogura, se confermato, escluderebbe la possibilità di vedere Luca Marini in sella a una Yamaha, nonostante le voci che lo davano molto vicino alla scuderia di Gerno di Lesmo. È interessante notare come sia Martin che Ogura abbiano conquistato il titolo piloti nelle rispettive categorie nello stesso anno, un dettaglio che aggiunge ulteriore fascino all’eventuale nuova coppia Yamaha.

La strategia di Yamaha, se concretizzata, rappresenterebbe una svolta significativa per il team, che punta a tornare protagonista affidandosi a due piloti di talento e con esperienza internazionale. Resta ora da comprendere se queste prospettive troveranno conferma nei prossimi mesi e quale sarà la risposta degli altri team MotoGP a queste possibili mosse di mercato.